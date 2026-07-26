Exportadores deberán asumir hasta US$80 millones por nuevo arancel de EE. UU.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, (USTR) anunció la aplicación de un arancel adicional de 12,5% sobre los productos que entran al país desde Colombia, lo que supone un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente al arancel anterior de 10%.
Según la Dirección de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el aumento del arancel haría que los productos colombianos potencialmente deban pagar aranceles adicionales por US$80 millones para entrar a Estados Unidos.