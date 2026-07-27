Arancel de EE. UU. afectaría 3 de cada 10 dólares que Colombia exporta a ese mercado

Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos enfrentan un nuevo desafío comercial tras la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de imponer un arancel adicional del 12,5% a una parte de los bienes provenientes del país. La medida se originó en una investigación iniciada el 12 de marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mediante la cual la USTR abrió 60 investigaciones para evaluar las políticas de distintas economías sobre la prohibición y el control de importaciones de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. Puede leer: Estos son los productos que más sentirán el arancel de 12,5% de Trump para Colombia El análisis incluyó a Estados soberanos y otros territorios, como la Unión Europea, Hong Kong y Taiwán. El 2 de junio de 2026, la autoridad comercial estadounidense concluyó que las prácticas evaluadas eran susceptibles de acciones comerciales. Según la decisión, 54 economías, entre ellas Colombia, no habían establecido ni aplicado de forma eficaz una prohibición sobre las importaciones relacionadas con trabajo forzoso. Otras seis sí contaban con mecanismos de prohibición, pero Estados Unidos consideró que no los aplicaban de manera efectiva. Vea aquí: EE. UU. sube la presión sobre Brasil al imponer aranceles del 25%, desata choque político con Lula La decisión no implica que Estados Unidos haya identificado trabajo forzoso en los productos exportados por Colombia. El fundamento de la medida corresponde a la evaluación general sobre el marco jurídico y los mecanismos de control implementados por el país. Como resultado, Colombia quedó dentro del grupo de 38 economías sujetas a un arancel adicional del 12,5% sobre las mercancías que ingresen al mercado estadounidense. La tarifa comenzó a regir para las mercancías ingresadas para consumo, o retiradas de depósito para consumo, desde las 12:01 a. m. del 24 de julio de 2026. La decisión contempla excepciones transitorias para algunos bienes que ya estaban en tránsito antes de esa fecha, así como exclusiones específicas definidas en los anexos y en el capítulo 99 del arancel estadounidense. Esta medida se suma a otros gravámenes impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232 para productos como acero, aluminio, cobre y bienes del sector automotor, segmentos en los que Colombia también ha registrado afectaciones. Más noticias: India impone arancel al coque colombiano por cinco años y Fenalcarbón culpa al Gobierno Petro por negligencia

Casi el 30% de las exportaciones colombianas a EE. UU. estaría potencialmente expuesto

Con base en las exportaciones realizadas en 2025, los productos potencialmente cobijados por la medida sumaron ventas por US$4.438,4 millones. Ese monto equivale al 29,8% de todas las exportaciones colombianas dirigidas al mercado estadounidense durante ese año, lo que significa que cerca de tres de cada diez dólares exportados al principal socio comercial del país podrían verse alcanzados por el nuevo arancel. La estimación evidencia que la medida no afecta productos marginales ni operaciones aisladas, sino sectores con una participación relevante dentro de la relación comercial entre ambos países. De acuerdo con los cálculos de la asociación que realizó el estudio, el aumento del arancel del 10% al 12,5% implicaría que los productos colombianos potencialmente afectados paguen alrededor de US$80 millones adicionales en aranceles al ingresar a Estados Unidos.

Flores, aluminio y transformadores concentran la mayor exposición

El impacto potencial presenta una alta concentración sectorial. Los tres sectores más expuestos representan el 64,2% del valor de las exportaciones potencialmente afectadas. El principal corresponde a las flores, follajes y plantas vivas, cuyas exportaciones alcanzaron US$1.899,8 millones durante 2025, equivalentes al 42,8% del universo analizado. Le interesa: Tras presión de EE. UU., MinComercio busca endurecer controles para prevenir el trabajo forzoso La importancia de este sector aumenta la sensibilidad del impacto, ya que se trata de productos perecederos, con ciclos logísticos cortos y una fuerte dependencia del mercado estadounidense, especialmente durante temporadas de alta demanda. En segundo lugar aparecen los derivados de aluminio, con exportaciones por US$641,7 millones. Dentro de este grupo sobresalen puertas, ventanas, marcos, perfiles, barras y otras manufacturas utilizadas principalmente en la construcción. El tercer sector corresponde a los transformadores eléctricos, que registraron ventas por US$309,6 millones y reflejan el papel que ha adquirido Colombia como proveedor de equipos para proyectos energéticos, tecnológicos y de infraestructura en Estados Unidos. También figuran entre los sectores con mayor exposición los textiles, confecciones y cuero; plásticos; pescados y sus preparaciones; chocolatería y confitería; hierro, acero y sus manufacturas; aceites y grasas; cosméticos y productos de cuidado personal, así como tarjetas inteligentes. En conjunto, estos 11 sectores concentran el 85,7% de las exportaciones potencialmente alcanzadas por la medida, lo que permite focalizar las acciones institucionales y empresariales sobre un grupo específico de cadenas productivas.

Mayor costo, menor competitividad y presión sobre las empresas

El primer efecto esperado será un aumento en el costo de importar productos colombianos a Estados Unidos. La distribución de ese costo dependerá de las condiciones contractuales y de la capacidad de negociación entre exportadores, importadores y distribuidores. Las empresas con productos diferenciados, relaciones comerciales consolidadas o baja posibilidad de sustitución podrían trasladar parte del incremento al comprador estadounidense. En contraste, los sectores con mayor competencia internacional tendrían mayores dificultades y enfrentarían presión para reducir precios. El segundo impacto será una posible pérdida de competitividad frente a países que quedaron sujetos a un arancel adicional del 10%, lo que representa una ventaja de 2,5 puntos porcentuales respecto a Colombia. Además: Gobierno impone arancel del 35% a las importaciones de calzado: así impactaría al sector Entre los competidores que obtendrían esa ventaja figuran Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka, entre otros. El tercer efecto recaerá sobre los márgenes de rentabilidad de las empresas exportadoras. Aquellas que decidan asumir el mayor costo deberán compensarlo mediante mejoras en productividad, reducción de gastos, optimización logística o renegociación con proveedores. El estudio advierte que este escenario coincide con otros factores que ya afectan la competitividad de las exportaciones colombianas, como la apreciación del peso y el aumento de los costos laborales, logísticos, de transporte y energía, por lo que el nuevo arancel representa un reto adicional para el principal mercado de destino de los productos nacionales.

La estimación puede variar según la clasificación de cada producto

El análisis aclara que el 29,8% corresponde a una estimación de exposición potencial y no al universo definitivo de productos que pagarán el arancel. La aplicación final depende de la clasificación HTSUS utilizada por Estados Unidos, que generalmente se realiza a ocho o diez dígitos, mientras que el estudio se elaboró con información agregada a seis dígitos. Esto significa que dentro de una misma subpartida pueden coexistir productos gravados, bienes excluidos y mercancías sujetas a condiciones especiales. Además, la decisión de la USTR excluye algunos productos que ya están cubiertos por medidas sectoriales estadounidenses, entre ellos determinados artículos de aluminio, acero y cobre, vehículos, autopartes, productos de madera y semiconductores. Lea aquí: Analdex pide al Gobierno Petro restablecer el libre comercio con Ecuador tras eliminación de aranceles Esta precisión resulta especialmente relevante para los derivados de aluminio y las manufacturas de hierro y acero, cuya afectación definitiva deberá verificarse según la clasificación arancelaria estadounidense y las exclusiones aplicables. Por ello, el valor de US$4.438,4 millones representa una estimación del comercio colombiano potencialmente expuesto, mientras que la cuantificación jurídica definitiva podría variar una vez se apliquen todas las exclusiones previstas por la normativa estadounidense. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas

Los productos con mayor exposición son las flores, follajes y plantas vivas, que representan el 42,8% del valor potencialmente afectado, con exportaciones por USD FOB 1.899,8 millones en 2025. También figuran los derivados de aluminio, los transformadores eléctricos, los textiles y confecciones, plásticos, pescados, chocolatería, hierro y acero, aceites y grasas, cosméticos y tarjetas inteligentes. En conjunto, estos 11 sectores concentran el 85,7% de las exportaciones potencialmente alcanzadas por la medida. ¿Todas las exportaciones colombianas a Estados Unidos deberán pagar el nuevo arancel del 12,5%? No. La aplicación del arancel depende de la clasificación arancelaria (HTSUS) que utiliza Estados Unidos para cada producto. Además, existen exclusiones específicas y algunos bienes ya están cubiertos por otras medidas comerciales, como las aplicadas a ciertos productos de acero, aluminio, cobre, vehículos, autopartes, madera y semiconductores. Por ello, la cifra de productos potencialmente afectados es una estimación y la aplicación definitiva debe verificarse caso por caso. ¿Cómo puede afectar el nuevo arancel a la competitividad de las empresas colombianas en Estados Unidos? El nuevo arancel puede aumentar el costo de los productos colombianos en el mercado estadounidense y reducir su competitividad frente a países que quedaron sujetos a un arancel menor, del 10%. Las empresas podrían verse obligadas a absorber parte del costo, reducir sus márgenes de rentabilidad, mejorar su productividad, optimizar su logística o renegociar con proveedores para mantener su posición en ese mercado.