Todo listo para el partido contra Paraguay, ¿cómo formaría la Selección Colombia en Nueva Jersey?

La transición entre el viejo proyecto deportivo de la Selección Colombia y el nuevo que propone Néstor Lorenzo para la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial de 2030, tiene este viernes su segunda prueba: el duelo amistoso contra Paraguay, que se disputará, desde las 7:00 p.m. de nuestro país, en Nueva Jersey. Hay muchas dudas sobre la alineación que puede presentar el seleccionado cafetero ante los guaraníes, que también llegaron a octavos de final en el Mundial de Norteamérica y tienen, entre sus convocados, la misma base de futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo que se jugó entre junio y julio de este año.

¿Quién será el arquero de la Selección?

En la rueda de prensa previa al partido, que se jugará en el estadio Sports Illustrated, Néstor Lorenzo dejó claro que Álvaro Montero, titular en el empate a un tanto contra México el fin de semana pasado, no será titular. En ese sentido, el santandereano Kevin Mier, quien suma varios minutos en la Selección –atajó contra Argentina en las eliminatorias–, es quien tiene la opción principal de tapar. Aunque, por experiencia, la titularidad de Mier es casi fija; el técnico colombiano también podría poner desde el inicio del juego al portero Aldair Quintana, quien viene teniendo buenas presentaciones con el Independiente del Valle de Ecuador, con el que llegó hasta cuartos de final de la Copa Libertadores de esta temporada.

¿Cómo formaría la Selección Colombia contra Paraguay?

Los juegos amistosos dan la opción a los entrenadores para que prueben nuevas fichas. Contra los paraguayos, Néstor Lorenzo podría darle minutos a futbolistas que no han tenido mucha oportunidad en el cuadro nacional. Aunque también, podría jugársela por mantener la base que seguro hará parte del camino hacia la Copa del Mundo, y le agregaría nuevas fichas.

Si Lorenzo se la juega por un equipo con nuevas caras, Colombia podría salir en defensa con Édier Ocampo como lateral derecho, Royer Caicedo y Dávinson Sánchez en la línea de centrales, mientras que Samuel Velásquez tendría opción de jugar por la banda izquierda. En la zona de volantes podrían tener oportunidad Kevin Andrade y Daniel Arcila o Juan Manuel Rengifo, en el típico enroque de dos volantes centrales que hace el timonel colombiano. En la zona ofensiva, podrían tener minutos Jhon Solís, por una banda; Jhon Arias en el centro, como “falso nueve”, y Óscar Perea en la banda derecha. Lea aquí: ¿Cuánto vale la Selección Colombia sin James ni Juanfer? Así quedó en el ranking mundial de cotización

El atacante de la Selección Colombia es otra de las grandes dudas. El Sporting de Lisboa le pidió a Lorenzo que no le de muchos minutos a Luis Suárez. Por eso, pueden ser inicialistas Kevin Viveros o Juan Camilo Durán, quienes vienen haciendo las cosas bien con sus equipos. En caso de que Lorenzo decida mantener la base que viene alineando desde hace un tiempo, podría salir con Mier en el arco; en defensa Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo. En la mitad de la cancha jugaría con Richard Ríos y Kevin Castaño; mientras que los volantes ofensivos podrían ser Jhon Arias, Gustavo Puerta, Carlos Gómez y arriba Luis Javier Suárez.