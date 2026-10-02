Todo listo para el partido contra Paraguay, ¿cómo formaría la Selección Colombia en Nueva Jersey?

La transición entre el viejo proyecto deportivo de la Selección Colombia y el nuevo que propone Néstor Lorenzo para la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial de 2030, tiene este viernes su segunda prueba: el duelo amistoso contra Paraguay, que se disputará, desde las 7:00 p.m. de nuestro país, en Nueva Jersey.
Hay muchas dudas sobre la alineación que puede presentar el seleccionado cafetero ante los guaraníes, que también llegaron a octavos de final en el Mundial de Norteamérica y tienen, entre sus convocados, la misma base de futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo que se jugó entre junio y julio de este año.