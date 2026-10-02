Halle Berry, con una orden de alejamiento tras las acusaciones de su exesposo por supuesto maltrato a su hijo

Un juez de Los Ángeles le impuso el jueves 1 de octubre una orden de alejamiento temporal a Halle Berry, ganadora del Óscar a mejor actriz en 2002. La decisión llegó después de que su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, la acusara de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que tienen en común, y pidiera quedarse solo con su custodia. Berry niega todo y el caso vuelve a la corte el 16 de octubre.

Según la versión que Martinez entregó al tribunal y que conocieron medios como TMZ y Fox News, todo pasó la noche del sábado 26 de septiembre en la casa de la actriz. Maceo estaba en su cuarto jugando con unas gafas de realidad virtual cuando Berry, dice él, entró molesta, le dijo que se veía ridículo y empezó a empujarlo. Martinez asegura que la discusión subió de tono hasta que ella se le lanzó encima, lo agarró del cuello y lo ahogó mientras le gritaba: “¿Quién es dominante ahora?”.

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El actor cuenta que su hijo lo llamó esa misma noche, asustado, para pedirle que fuera por él. Como prueba, presentó mensajes de texto que, según él, le envió Berry al día siguiente. En uno de ellos se lee: “Me siento fatal por lo que pasó anoche, como sé que él también”. Martinez también habla de otros episodios de maltrato en los últimos años, aunque, según TMZ, aclara que no quiere alejar a Maceo de su mamá, sino darle un tiempo después de lo ocurrido.

Nada de esto ha sido probado ante un juez, y hasta ahora ningún medio reporta una denuncia penal contra la actriz.