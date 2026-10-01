De la era James al nuevo ‘10’: Jhon Arias lidera la renovada Selección Colombia ante Paraguay

Dos de las cuatro selecciones suramericanas que llegaron a octavos de final del Mundial de Norteamérica se enfrentan este viernes, desde las 7:00 p. m. (hora de nuestro país), en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, en uno de los amistosos más atractivos de esta fecha FIFA.
La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se mide ante el seleccionado de Paraguay, que tiene como entrenador al argentino Gustavo Alfaro, recordado en el país por haber sido comentarista, durante muchos años, en un canal de televisión.