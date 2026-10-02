Surge la “CUT Milagro”: destapan división interna en el sindicato a inicio de negociación del salario mínimo

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) atraviesa una disputa interna por la distribución de cargos y la correlación de fuerzas de su Comité Ejecutivo Nacional, justo cuando comenzó el proceso de concertación del salario mínimo de 2027. Una carta firmada por 10 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, entre ellos su presidente, Fabio Arias, denuncia que una nueva mayoría de 11 de los 21 miembros habría definido una nueva distribución de cargos sin contar con los otros diez dirigentes.

Los firmantes titularon el documento “Surge la CUT ‘Milagro’” y cuestionan que esta nueva correlación de fuerzas pueda modificar la posición política de la central sindical frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Carta firmada por 10 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, entre ellos su presidente, Fabio Arias.

¿Por qué hablan de una “CUT Milagro”?

Según la carta, la nueva mayoría de 11 integrantes habría tomado decisiones sobre la estructura interna de la central sin alcanzar un acuerdo con los otros diez miembros del Comité Ejecutivo. Los dirigentes sostienen que la situación representa un problema para la unidad de la CUT y para las organizaciones sindicales y sociales que hacen oposición al Gobierno. En el documento, los diez firmantes aseguran que dentro de esos 11 dirigentes se encuentra el sector del presidente de Sinaltrainagro, organización cuyo dirigente, según la carta, manifestó su adhesión a De la Espriella. Puede leer: Sube la tensión entre Gobierno y arroceros: MinAgricultura ordena revisar recursos parafiscales También señalan a un sector de Dignidad y Compromiso que, de acuerdo con los autores del pronunciamiento, se ha opuesto a que la CUT adopte una posición de oposición frente al Gobierno.

Fabio Arias y la disputa por la presidencia de la CUT

Otro de los puntos centrales de la controversia es la continuidad de Fabio Arias como presidente de la CUT. Los diez dirigentes sostienen que los 11 miembros de la nueva mayoría pretenden que Arias permanezca en la presidencia, pero sin alcanzar un nuevo acuerdo con los otros diez integrantes del Comité Ejecutivo. “Es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo y, a renglón seguido, decir que se puede presidir la CUT sin la participación y un acuerdo con los y las 10 de la CUT”, se lee en la carta.

División en la CUT ocurre al inicio de la negociación del salario mínimo 2027

La tensión interna aparece cuando ya comenzó formalmente la discusión del salario mínimo de 2027. Entérese: ¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques El 1° de octubre se reunió la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con participación del Gobierno Nacional, empresarios y centrales sindicales. En esa primera reunión se definió una hoja de ruta para continuar las conversaciones y se estableció el 9 de octubre como fecha límite para presentar propuestas y observaciones. La siguiente reunión quedó programada para el 13 de octubre. La CUT hace parte de las centrales sindicales que participan en este proceso, junto con la CGT y la CTC, mientras que por el sector empresarial intervienen organizaciones como el Consejo Gremial Nacional, Andi, Fenalco, SAC, Acopi y Asobancaria.

Los diez dirigentes piden recuperar la unidad

Los firmantes hacen un llamado al movimiento social y popular y a las fuerzas y movimientos políticos progresistas y de izquierda para que contribuyan a la unidad de la central sindical. Vea aquí: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios También plantean la necesidad de “reestructurar el enfoque” que, según ellos, se busca imponer con la denominada CUT “Milagro”, teniendo en cuenta la nueva correlación de fuerzas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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