Surge la “CUT Milagro”: destapan división interna en el sindicato a inicio de negociación del salario mínimo

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) atraviesa una disputa interna por la distribución de cargos y la correlación de fuerzas de su Comité Ejecutivo Nacional, justo cuando comenzó el proceso de concertación del salario mínimo de 2027.
Una carta firmada por 10 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, entre ellos su presidente, Fabio Arias, denuncia que una nueva mayoría de 11 de los 21 miembros habría definido una nueva distribución de cargos sin contar con los otros diez dirigentes.