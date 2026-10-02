“Ruta Milagro”: inicia la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

El gobierno de Abelardo de la Espriella y Bavaria se unieron con un objetivo en común: dar inicio a la ‘Ruta Milagro’ y contribuir a la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto. La empresa de bebidas ya había anunciado una inversión de $12.000 millones para trabajar de manera articulada con iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las ayudas para los comercios se dividen en dos fases: 500 negocios recibirán intervenciones relacionadas con la infraestructura, mientras que 3.000 recibirán activos productivos para mejorar sus condiciones de operación y la presentación de sus establecimientos. “Con ‘La Ruta Milagro por las Tiendas’ queremos acompañar a los comerciantes desde el primer día de la recuperación para que vuelvan a abrir sus puertas, recuperen sus ingresos y construyan negocios más fuertes y preparados para el futuro. Porque reconstruir una tienda es también ayudar a reconstruir el proyecto de vida de quienes están detrás de ella”, dijo Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Ruta Milagro: ¿Cuáles son los pasos para este proyecto?

Este proyecto en común contará con varias fases. La primera consiste en el proceso de caracterización, diagnóstico y priorización de los establecimientos, con el fin de identificar las necesidades de cada uno y definir las acciones necesarias para acompañar su proceso de recuperación. Para los 500 negocios con afectaciones graves, las acciones estarán enfocadas en recuperar su infraestructura y capacidad operativa mediante obras civiles, recuperación de mobiliario y equipos, además de acompañamiento técnico especializado. Por su parte, los 3.000 negocios restantes ya están recibiendo activos productivos, como mobiliario, elementos de visibilidad comercial, material para punto de venta y otros equipos necesarios para recuperar y fortalecer las condiciones de operación de sus establecimientos, facilitando así su regreso a la actividad comercial. Entérese: Así construyó Grupo Argos la primera casa sismorresistente en Quibdó, en menos de dos semanas, para afectados por terremoto

Los aportes de iNNpulsa Colombia

iNNpulsa Colombia aportará herramientas y capacidades de fortalecimiento empresarial, mientras que Emprendedores Bavaria, programa que desde 2018 ha fortalecido a más de 85.000 negocios en Colombia, pondrá a disposición su experiencia en formación empresarial, digitalización e inclusión financiera. Una medición de impacto realizada en 2024 mostró que los emprendedores participantes incrementaron sus ingresos en promedio un 38,9% después de la intervención.

Terremoto en Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

“Desde iNNpulsa Colombia acompañaremos a estos negocios en la recuperación de su capacidad operativa y en el fortalecimiento de su gestión, sus ventas, su digitalización y su productividad. El objetivo es que no solo vuelvan a abrir, sino que puedan sostenerse, crecer y seguir generando oportunidades para sus familias y comunidades”, señaló Mónica Moreno, directora de iNNpulsa Colombia. Cifras de Fenalco revelaron que en Colombia, el Canal Tradicional reúne más de 500.000 negocios y emplea a cerca de 575.000 personas, convirtiéndose en uno de los principales motores de la economía local. Amplíe la noticia: Terremoto del 10 de agosto ya le cuesta $5,75 billones a las aseguradoras; así van los reclamos Esto es fundamental para industria cervecera, ya que más de 300.000 personas dependen de la venta de cerveza, una categoría que puede representar hasta el 50% de los ingresos diarios de quienes la comercializan. Cada tienda es, así, una fuente de ingresos para las familias que están detrás del negocio y un punto que conecta productores, proveedores, comerciantes y consumidores en los territorios. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . En otras noticias: Antioquia será la segunda más golpeada por caos en presupuesto que dejó Petro

Bloque de preguntas y respuestas