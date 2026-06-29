Video | Paraguay se ilusionó con el gol de Julio Enciso en Boston, pero Florian Wirtz anotó el empate para Alemania

En el fútbol no hay lógica. Menos en el Mundial de Norteamérica, donde han ocurrido tantas sorpresas. Sin embargo, hay situaciones que ocurren cuando ni el más optimista lo esperaba. Así llegó, cuando iban 42 minutos del primer tiempo del juego de 16avos de final entre Alemania y Paraguay, cuando el delantero guaraní Julio Enciso anotó el primer gol del partido.

Paraguay, que no tenía el control del balón, ni era el equipo que más atacaba en el encuentro, logró encadenar una buena opción ofensiva que inició con Miguel Almirón, continuó con un centro al área de Matías Galarza, cuya posición es en el centro de la cancha, como de cinco, pero en ese momento estaba en la banda derecha, y culminó con un cabezazo sorpresivo de Enciso.

El extremo, de 22 años, y quien juega para el Racing de Estrasburgo de Francia, dejó plantado en el centro del arco al arquero alemán Manuel Neuer, quien se convirtió en el portero que más partidos consecutivos encadena en mundiales recibiendo goles (10), de acuerdo con datos del estadígrafo Míster Chip.