Colpensiones confirma fechas de pago de mesadas y prima de Navidad para pensionados en 2026

Los pensionados afiliados a Colpensiones recibirán sus mesadas correspondientes a los últimos tres meses de 2026 de acuerdo con el calendario establecido por la entidad. El Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los pagos, incluida la mesada 13, conocida como prima de Navidad, pese a las preocupaciones por la disponibilidad presupuestal al cierre del año. De acuerdo con el cronograma divulgado, los pagos están previstos para el 30 de octubre, el 30 de noviembre y el 30 de diciembre. La última transferencia incluirá la mesada ordinaria de diciembre y la mensualidad adicional que reciben los pensionados al finalizar el año. Los ministerios de Trabajo y de Hacienda han señalado que están garantizados los recursos para cubrir las obligaciones pensionales a cargo de Colpensiones durante este periodo. La ministra del Trabajo, Natalia López, transmitió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios sobre el cumplimiento del calendario. “Pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”, afirmó. El anuncio se produce después de que se conocieran alertas sobre posibles faltantes presupuestales para el cierre de 2026. Frente a ese escenario, el Gobierno y la administradora pública reiteraron que las transferencias se mantendrán conforme a las fechas previstas. Le puede interesar: Colpensiones puede suspender el pago de la mesada si no cumple con estos requisitos

¿Cuándo pagan las mesadas de Colpensiones en octubre, noviembre y diciembre de 2026?

Según el calendario incluido en la información suministrada, estas son las fechas previstas para los pagos de los últimos tres meses del año: Mesada de octubre: viernes 30 de octubre de 2026. Mesada de noviembre: lunes 30 de noviembre de 2026. Mesada de diciembre y mesada 13: lunes 30 de diciembre de 2026. La mesada de octubre corresponde al pago ordinario del periodo; en noviembre se realizará la transferencia mensual correspondiente, y en diciembre se entregará la mesada ordinaria junto con la mensualidad adicional de fin de año. “Esta aclaración responde a la circulación de información inexacta sobre las fechas de pago y los supuestos nuevos requisitos para acceder a las mesadas pensionales”, señaló el MinTrabajo. Es importante que los beneficiarios consulten los canales oficiales de Colpensiones para confirmar la fecha de disponibilidad de los recursos y las condiciones de cobro según su modalidad de pago. Conozca también: ¿Se caería la reforma pensional? Piden a la Corte revisar si el caso Name afectó su trámite en el Senado

¿Qué es la mesada 13 y quiénes tienen derecho a recibirla?

La mesada 13 es una mensualidad adicional que reciben los pensionados y equivale al valor de una mesada ordinaria, de acuerdo con las condiciones legales aplicables. Su fundamento se encuentra en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, que reconoce esta prestación adicional a los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y a quienes reciben pensiones de sobrevivientes, entre otros beneficiarios contemplados en la normativa. Esta mensualidad se conoce popularmente como prima de Navidad y se paga al finalizar el año. No debe confundirse con las primas laborales que reciben los trabajadores dependientes, pues se trata de una prestación pensional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En cuanto a los requisitos para recibir el dinero, Colpensiones también habría aclarado que no solicitará certificados de supervivencia como condición general para efectuar estos pagos. Los pensionados deben desconfiar de solicitudes de documentos o información personal que no provengan de canales oficiales y verificar directamente con la entidad cualquier requerimiento relacionado con su mesada. Lea más: ¿Deben las mujeres pensionarse a la misma edad que los hombres en Colombia? Esto dicen los expertos

Reforma pensional y presión sobre las finanzas públicas