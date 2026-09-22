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Colpensiones pide a la Corte aplazar un año más la reforma pensional porque no está lista para abril de 2027

Colpensiones pidió a la Corte Constitucional aplazar hasta abril de 2028 la entrada en vigor de la reforma pensional por riesgos operativos, financieros y tecnológicos.

  • Colpensiones pide aplazar un año la reforma pensional, dice que no puede garantizar su implementación en abril de 2027.
    Colpensiones pide aplazar un año la reforma pensional, dice que no puede garantizar su implementación en abril de 2027.
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 minutos
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Colpensiones le pidió a la Corte Constitucional aplazar un año más la entrada en vigencia del nuevo sistema pensional.

La entidad sostiene que, con el calendario definido actualmente, no está en condiciones de garantizar una implementación segura e integral de la reforma a partir del 1 de abril de 2027.

La solicitud, de 42 páginas, fue presentada este martes 22 de septiembre de 2026 ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, dentro del expediente D-15989, relacionado con la demanda contra la Ley 2381 de 2024, que estableció la reforma pensional.

La entidad solicita que la fecha sea trasladada al 1 de abril de 2028, con el argumento de que “se requiere más tiempo para completar los ajustes técnicos, operativos, regulatorios y financieros” necesarios para poner en marcha el nuevo sistema.

La petición la firmó Diego Urrego Escobar, suplente del presidente y representante legal de Colpensiones. Y en esa misiva aclara que no está cuestionando la decisión de la Corte sobre la constitucionalidad de la reforma, sino exclusivamente el momento en que debe comenzar a operar.

La Corte, mediante la Sentencia C-264 de 2026, declaró exequibles la mayoría de las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 y estableció que estas entren en vigencia el 1 de abril de 2027. También devolvió a la Cámara de Representantes algunos artículos y apartes para que sean subsanados.

Siga leyendo: “El sistema pensional colombiano no es sostenible y la reforma lo empeora”: presidente de Protección

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