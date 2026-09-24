Conozca la receta de los buñuelos que no se estallan y prepárese desde ya para diciembre

En un abrir y cerrar de ojos llegaron los meses bre, y diciembre ya está a la vuelta de la esquina. Por eso vamos a aprender –desde ya– a hacer buñuelos como en mi casa.
Desde que tengo uso de razón, en mi casa se han hecho buñuelos todo el año, pero sobre todo en diciembre. Es una tradición que ha mantenido viva mi abuela Yeye, de 92 años, y fue ella quien me enseñó todos los secretos para que queden redonditos, dorados y se den la vuelta solitos. Esa tradición no solo vive en mí, sino que guió todas las decisiones de mi vida. Desde los 16 años decía que iba a estudiar buñuelería, y eso me llevó a estudiar pastelería y cocina con el sueño de tener algún día mi propio local, en honor a ella, para que todos puedan probar sus buñuelos.
Mientras eso sucede, hoy vengo a compartirte los secretos que mi abuela y yo usamos, para que ustedes también los puedan preparar en casa. Y si definitivamente la cocina no es lo suyo, al final les recomendamos tres lugares favoritos donde sí o sí deben comer buñuelo esta temporada decembrina.