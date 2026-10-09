¿Cómo se destrabó el Fondo Milagro y quiénes se mueven en la carrera por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia? En esta edición de Mesa Central analizamos las claves de la política regional y la polémica por el video de una magistrada de la JEP riendo junto a Timochenko durante una sesión de Justicia y Paz. Tres temas que ponen sobre la mesa decisiones, poder y el debate por la justicia en Colombia. ¡Dale play y acompáñanos en la conversación!.