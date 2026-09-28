¿Cómo será la primera “Milagro Week”? Así es la tarea de José Manuel Restrepo para impulsar inversión

Desde que Restrepo fue anunciado como fórmula de De la Espriella, la lectura era que el hoy vicepresidente sería la cara más “técnica” y “moderada” de la dupla.

Y es que en lo que va del gobierno de Abelardo de la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la administración, señalan expertos.

Esto se debe, sobre todo, por el papel que asumió frente a uno de los asuntos que más preocupa al Ejecutivo: la economía.

Su función, de acuerdo con el análisis de la analista política Patricia Muñoz Yi, ha ido mucho más allá de un rol protocolario. Restrepo ha quedado con responsabilidades relacionadas con crecimiento, atracción de inversión, modernización del Estado y articulación entre los sectores público y privado.

“El objetivo último (con la “Milagro Week”) es fortalecer la imagen del país como un destino de inversión que pueda atraer y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo regional”, agrega Muñoz.

En particular, el vicepresidente ha asumido tareas relacionadas con la inversión extranjera y con grandes proyectos en sectores estratégicos como energía, innovación y competitividad.

Este papel responde tanto a la delegación de funciones que le hizo el presidente como al perfil con el que llegó a la Vicepresidencia: una trayectoria técnica y credibilidad entre empresarios e inversionistas.

Sin embargo, cualquier balance sobre su gestión todavía sería preliminar, agrega la analista política. Hasta ahora, buena parte del trabajo se ha concentrado en reuniones, acercamientos y conversaciones con actores nacionales e internacionales.

El verdadero resultado dependerá de que sus acciones se traduzcan en proyectos financiados, inversiones concretas y obras ejecutadas.