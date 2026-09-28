Carlos Slim encabeza la lista de los más ricos de América Latina con US$117.500 millones, ¿y quiénes aparecen por Colombia?

El patrimonio de las personas más acaudaladas de América Latina refleja la concentración de capitales en sectores estratégicos como telecomunicaciones, minería, banca y tecnología. De acuerdo con el ranking Forbes Real Time Billionaires, el empresario mexicano Carlos Slim Helú encabeza la lista regional al situarse en la casilla 16 a nivel mundial. Carlos Slim Helú y su familia registran un patrimonio estimado en US$117.500 millones, lo que lo consolida como la mayor fortuna de Latinoamérica. Le sigue en México Germán Larrea Mota Velasco y familia, ubicado en el puesto 30 global con US$66.400 millones. El listado mexicano lo completan Alejandro Baillères Gual y familia, en el puesto 166 con US$16.800 millones, y María Asunción Aramburuzabala, en la casilla 395 con US$9.200 millones.

En el caso de Colombia, el ranking ubica a Jaime Gilinski Bacal en el primer lugar nacional y en el puesto 174 global, con una fortuna de US$16.400 millones. En el segundo lugar entre los colombianos se encuentra David Vélez, situado en la posición 236 del mundo con un patrimonio de US$13.200 millones.

Jaime Gilinski Bacal. FOTO: EL COLOMBIANO

Luis Carlos Sarmiento Angulo ocupa la tercera posición en Colombia y el puesto 311 global, registrando US$11.300 millones. Finalmente, Beatriz Dávila de Santo Domingo figura en la casilla 928 global con una fortuna estimada en más de US$4.700 millones.

David Vélez. FOTO: AFP

En Brasil, Eduardo Saverin lidera el grupo de millonarios en el puesto 49 global con US$41.700 millones. Jorge Paulo Lemann y familia ocupan la casilla 143 con US$19.100 millones, seguidos por André Esteves en el puesto 279 con US$11.900 millones y Fernando Roberto Moreira Salles en la posición 362 con más de US$10.100 millones en patrimonio. Chile tiene como principal fortuna a Iris Fontbona y familia, ubicados en el puesto 40 del mundo con US$47.300 millones. Más atrás se encuentran Jean Salata en el puesto 482 con US$8.100 millones, Julio Ponce Lerou en la casilla 1.196 con US$3.600 millones y Luis Enrique Yarur Rey en la posición 1.705 con US$2.400 millones. Entérese: En Argentina, Marcos Galperin encabeza la lista en la casilla 567 global con US$7.100 millones. Alejandro Bulgheroni ocupa el puesto 787 con US$5.400 millones, Eduardo Eurnekian se ubica en la casilla 1.033 con US$4.200 millones y Eduardo Costantini en el lugar 2.938 con US$1.300 millones. Por su parte, Venezuela registra a Juan Carlos Escotet en el puesto 325 con US$11.000 millones. En Perú, Eduardo Hochschild figura en la posición 945 con un patrimonio de US$4.600 millones. En Uruguay, Sergio Fogel y Andrés Bzurovski Bay comparten lugares cercanos en los puestos 3.330 y 3.347 global, respectivamente, ambos con US$1.000 millones en patrimonio.

El legado de Gilinski

El Grupo Gilinski es uno de los conglomerados empresariales más grandes de Colombia y protagonista de la mayor batalla corporativa de la historia reciente del país. Lo que comenzó hace más de 100 años con una curtiembre en Barranquilla es hoy un imperio que abarca la banca, los alimentos, la hotelería de lujo y los medios de comunicación.

Luis Carlos Sarmiento Angulo. FOTO: Colprensa

En 2025, el grupo empresarial logró quedarse con el control de Grupo Nutresa, una de las joyas del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA. El hito marcó la culminación de su estrategia de expansión en el sector productivo e industrial del país. Con esta toma de control, el grupo consolidó su liderazgo multisectorial tras años de presencia empresarial. Bloque de preguntas y respuestas