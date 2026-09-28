Jóvenes con pregrado ganan menos que hace 15 años: pasaron de $3,3 millones a $3 millones

Tener un título universitario sigue haciendo una diferencia importante en el ingreso laboral de los colombianos. Un trabajador cuyo máximo nivel educativo es un pregrado gana, en promedio, cuatro veces más que una persona sin ningún logro educativo. Sin embargo, hay una señal que llama la atención: esos ingresos son hoy menores, en términos reales, que hace 15 años.
La remuneración mensual promedio de los trabajadores con pregrado como máximo nivel educativo pasó de $3,8 millones en 2010 a $3,5 millones en 2025, según un estudio del Centro Javeriano de Competitividad (CJC) y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana.
La investigación analizó información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), y encontró que la educación superior continúa asociada con mayores ingresos, aunque la evolución no ha sido igual para todos los niveles de formación.
La diferencia es todavía más amplia para quienes cuentan con estudios de posgrado. En este grupo, la remuneración mensual promedio llegó a $6,9 millones, 7,8 veces el ingreso de quienes no tuvieron ningún logro educativo.
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El contraste aparece en un momento en el que Colombia tiene una fuerza laboral cada vez más educada. Entre 2010 y 2025, la proporción de trabajadores con educación superior pasó de 17% a 30%.
“Es interesante observar cómo la población ocupada alcanzó mayores logros educativos, mientras que cayó la proporción de trabajadores con educación básica primaria o menos”, explicó Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad.
El país también registra una expansión en la matrícula de educación superior. En 2025 llegó a 2,72 millones de estudiantes, 6,6% más que un año antes y el nivel más alto registrado por el Snies.