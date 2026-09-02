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¿Cómo sigue el maestro Alci Acosta? Su hijo dio detalles de su condición clínica

El intérprete de Traicionera fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla, tras presentar una afección que comprometió algunos de sus órganos.

  • Así continúa el estado de salud del maestro Alci Acosta. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Así continúa el estado de salud del maestro Alci Acosta. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 13 minutos
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El país permanece expectante por la evolución clínica del maestro Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, más conocido como Alci Acosta, quien fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla. Se conoció que el cantante y pianista colombiano presentó una afección que comprometió sus riñones y su próstata.

La noticia fue confirmada por su hijo y también cantante, Checo Acosta, recordando que el intérprete de La Copa Rota fue intervenido quirúrgicamente en 2023 debido a una estenosis severa en la zona lumbar.

Lea también: ¿Por qué Alci Acosta está en UCI? Estas son las afecciones que llevaron al ‘rey del bolero’ al hospital

En esta ocasión está respondiendo al tratamiento requerido y continúa recuperándose satisfactoriamente. Su hijo pidió a todos los fanáticos y amantes de los boleros de Acosta que lo tengan presente en sus oraciones, para que pueda superar este capítulo de su vida de la mejor manera.

“Mi padre, Alci Acosta, sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero gracias a Dios continúa respondiendo satisfactoriamente y esperamos su recuperación”, escribió Checho Acosta en su cuenta de Instagram.

¿Cómo sigue el maestro Alci Acosta? Su hijo dio detalles de su condición clínica

“Agradecidos con Dios por las buenas noticias de hoy (1 de septiembre), confiando en él y en los médicos de la clínica para seguir avanzando, pronto tenerlo en habitación y luego en casa. Gracias nuevamente a todos por sus mensajes de solidaridad, los queremos mucho”, agregó el artista, quien compartió una fotografía de su padre tocando el piano.

En otra publicación, Checo Acosta aseguró que su padre está recibiendo la mejor atención médica en “laboratorios óptimos”. “Mi padre es un hombre demasiado bueno, un ejemplo para todos y está demostrando su fortaleza y sus ganas de vivir”, escribió.

¿Cómo sigue el maestro Alci Acosta? Su hijo dio detalles de su condición clínica

La noticia sobre la hospitalización del cantante de No renunciaré ha generado gran preocupación en el país, especialmente en Soledad, Atlántico, de donde es oriundo. Pero también en Barranquilla, ciudad donde estudió piano, consolidó su carrera musical y se convirtió en uno de los pioneros del bolero en Colombia.

Entérese: Atendieron incendio en la casa del maestro Alci Acosta en Soledad, Atlántico

Cabe recordar que la carrera como solista de Alci Acosta inició en 1965 con el estreno de su álbum Odio gitano. Más tarde, grabó junto a Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, dos exponentes ecuatorianos que partieron de este mundo y dejaron un gran legado en la música latinoamericana.

Entre las canciones exitosas del artista, de 87 años, se encuentran Traicionera, La cárcel de Sing Sing, El último beso, No renunciaré y Si hoy fuera ayer.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué le pasó a Alci Acosta y por qué fue internado en una UCI?
Alci Acosta fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos en Barranquilla debido a una afección que comprometió sus riñones y su próstata.
¿Cómo se encuentra Alci Acosta actualmente?
Alci Acosta continúa en recuperación y, según informó su hijo Checo Acosta, está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento que recibe.
¿Alci Acosta sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos?
Sí. Al 1 de septiembre, el cantante permanecía en la UCI, aunque su familia esperaba que pudiera pasar posteriormente a una habitación y luego regresar a casa.
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