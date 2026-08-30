Con drones explosivos, atacaron camión y estación de Policía en Tolima

Los grupos armados ilegales siguen utilizando drones cargados de explosivos para amedrentar a la Fuerza Pública. Este domingo, 30 de agosto, lo volvieron a hacer en Ataco, en el sur del Tolima.

Esos artefactos fueron utilizados para atacar un camión que transportaba uniformados de la Dirección de Carabineros y luego la estación local de la Policía también se vio afectada por lo mismo.

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Según información preliminar, uno de los drones explotó justo cuando el vehículo en el que se movilizaban los uniformados pasaba por el sector. El ataque dejó, inicialmente, dos policías heridos.

El atentado sería atribuido preliminarmente al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, de la facción de alias Iván Mordisco.