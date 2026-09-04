Condenan a extesorero de Apartadó a 14 años de cárcel por desfalco de $3.500 millones

El extesoreo de Apartadó, Christian Mena Valencia, fue condenado a cerca de 14 años de prisión por el delito de peculado por apropiación, luego de admitir su responsabilidad en el desvío de más de $3.500 millones de la Alcaldía de Apartadó.
Según la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, Mena Valencia,–quien había trabajado durante años en la administración pública de Apartadó– entre mayo de 2024 abril de 2025 autorizó 50 transferencias bancarias que no tenían respaldo contractual, presupuestal, contable ni legal.