Las exequias de Ángel Gabriel Delgado se cumplieron este martes en el municipio de El Zulia, en Norte de Santander. “El dictamen médico sí arrojó muerte súbita, más allá de que la primera hipótesis era que se habría broncoaspirado. Lo que pasa es que cuando su papá lo encontró en la casa, y buscando reanimarlo, le empezó a hacer masajes en el estómago porque veía como si tuviera atrancada una comida en la garganta, pero en medicina legal no encontraron ahogamiento”, dijo Jairo Cadena Nossa, presidente de la Liga Nortesantandereana de Gimnasia. “Ángel era un niño inteligente, disciplinado y comprometido con el deporte. Debido a su sacrificio estaba logrando grandes resultados. No olvido que en el Nacional de 2021, en Ibagué, ganó siete medallas, y al ver que un niño más pequeño comenzó a llorar al no lograr ningún podio, le obsequió una de sus preseas. Era un chico ejemplar. Su pueblo se volcó para despedirlo y muchos clubes unieron fuerzas para brindarle apoyo económico a su familia, lo mismo hará la Unión Panamericana”, agregó Jairo Cadena.