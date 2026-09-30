Consejo de Estado suspende reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural

El Consejo de Estado suspendió la Resolución 218 de 2024 mediante la cual el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes había otorgado la condición de patrimonio cultural de la Nación al sombrero del fallecido comandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez.

Para el alto tribunal, el entonces ministro de Cultura, Juan David Correa, actuó sin competencia constitucional ni legal al crear y aplicar una figura de “reconocimiento” directo sobre la prenda.

De acuerdo con el fallo, la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, conocida como la Ley General de Cultura, determina que las autoridades tienen la facultad de declarar, no reconocer, Bienes de Interés Cultural (BIC), mediante un proceso especial. Es decir, el Ministerio no contaba con la atribución legal para extender las protecciones del Estado mediante una resolución administrativa ordinaria.

Para el Consejo de Estado, desde el Ministerio se ignoró un proceso que implica someter el sombrero o esa prenda al Régimen Especial de Protección, un procedimiento que implica la inclusión en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (LICBIC), además de la evaluación sobre si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

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Esa entidad además pretendió inscribir el objeto en el registro nacional sin contar con el aval del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural ni estructurar el proceso de declaratoria legal.

Con ese actuar, la administración Petro vulneró los artículos 121 y 123 de la Constitución Política, los cuales señalan que los servidores públicos solo pueden ejercer aquellas funciones estrictamente asignadas por la ley y deben desempeñarlas en la forma señalada en las normas.