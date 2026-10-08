Cancillería encontró 367 contratos idénticos y uno de $2.839 millones por dos días, firmados por el Gobierno Petro

La revisión de la contratación que dejó el anterior Gobierno empieza a mostrar resultados en distintas entidades y ahora la Cancillería reportó sus primeros hallazgos. Desde el pasado 7 de agosto, la entidad ha revisado 811 contratos por cerca de $92.846 millones y encontró coincidencias entre contratos, diferencias importantes en sus valores y varias situaciones que considera atípicas.

La revisión hace parte del proceso de verificación que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó en las entidades del Estado para revisar la contratación y los informes recibidos de la administración anterior. El 29 de agosto, el presidente anunció auditorías forenses para identificar inconsistencias, faltantes, riesgos, posibles irregularidades y eventuales hechos de corrupción.

Uno de los datos que encontró la Cancillería es que 551 de los 811 contratos revisados tienen actividades repetidas o altamente similares. Dentro de ese grupo hay 367 contratos con objetos contractuales idénticos, pese a que fueron celebrados por valores diferentes. Según la entidad, en algunos casos las diferencias llegan a ser de hasta cuatro veces entre contratos que tienen el mismo objeto.

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También aparecen contratos con características que la Cancillería considera atípicas. Uno de ellos tiene un valor de $2.839 millones y un plazo de ejecución de apenas dos días. Otro figura registrado por $0 y con un plazo de ejecución que se extiende hasta 2028.

Las fechas en las que fueron suscritos algunos contratos también hacen parte de la revisión. 227 contratos fueron firmados el 30 de enero de 2026, por un valor conjunto de $21.137 millones. De acuerdo con la Cancillería, ese monto representa el 28,1 % de toda la contratación del año y corresponde al día anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

Además, 101 contratos fueron suscritos durante fines de semana y el 53,4 % de la contratación anual se concentró en las semanas previas al inicio de las restricciones electorales.

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Otra revisión es la modalidad utilizada para contratar. La Cancillería asegura que el 99,6 % de los contratos revisados fueron adjudicados mediante contratación directa, sin procesos competitivos de selección.

A estos hallazgos se suman 19 contratos que presentan observaciones por aproximadamente $100.164 millones. La entidad ya remitió esos casos a la Contraloría para que determine si existen elementos que ameriten una actuación de control fiscal.

La Cancillería hizo una precisión frente a esa cifra. Los $100.164 millones corresponden al valor de los contratos observados y no representan un detrimento patrimonial probado. Los hallazgos están todavía en una etapa preliminar y los responsables de los contratos tendrán derecho a ejercer su defensa.

La revisión de la Cancillería se conoce en medio de un proceso más amplio del nuevo Gobierno para revisar la contratación que recibió de la administración Petro. Uno de los casos es el del Ministerio de Igualdad, cuya liquidación estuvo acompañada de una auditoría integral. Allí el Gobierno anunció la revisión de contratos, nóminas, programas y recursos comprometidos y aseguró que buscaba recuperar cerca de $200.000 millones.

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El Gobierno reportó que había examinado más de 60 contratos por cerca de $469.000 millones y anunció 13 denuncias por presuntas irregularidades. Entre esos estaban varios suscritos en los últimos meses de funcionamiento del Ministerio de Igualdad.

La Contraloría, por su parte, anunció que examinará tres contratos suscritos por el Gobierno saliente con la Cancillería, el Dapre e Inravisión, por cerca de $16.627 millones, después de que se plantearan posibles sobrecostos, duplicidades y pagos sin soporte.

La Cancillería, por su parte, informó que continuará verificando la documentación y que los casos que queden debidamente sustentados serán enviados a la Procuraduría, la Contraloría y, cuando corresponda, a la Fiscalía.