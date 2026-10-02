Ellas son las llamadas por Angelo Marsiglia para las fechas Fifa de octubre: Linda Caicedo es la gran ausente

El técnico Ángelo Marsiglia realizó la convocatoria de las jugadoras de la Selección Colombia mayores que disputará dos amistosos ante Venezuela, por las fechas Fifa de octubre.

La gran ausente de este llamado es Linda Caicedo, quien está disputando con el Real Madrid la Champions Femenina y la Liga española, ahora como referente y capitana del equipo.

En la convocatoria, el entrenador mantiene la base que logró el título de la Liga de Naciones Femenina y la clasificación a Juegos Olímpicos, con caras nuevas que vienen de ser podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de Juegos Suramericanos.

A las experimentadas Daniela Arias, Daniela Montoya, Carolina Arias, Lorena Bedoya, Marcela Restrepo y Luz Katherine Tapia se suman Ana María Guzmán, Manuela Pavi, Valerín Loboa, Mariana Muñoz, Daniela Garavito y Kelly Ibargüen, quienes hacen parte del proceso que lleva la selección en la renovación.

Las jugadoras llamadas por el entrenador se deben presentar a la concentración este domingo 5 de octubre hasta el próximo miércoles 14 del mismo mes. El doblete de preparación ante Venezuela será los días 10 y 13 de octubre, en Isla Margarita.

De las 23 convocadas, siete militan en el fútbol colombiano, en equipos como América, Cali, Nacional y Santa Fe. Del campeón de la Liga nacional fueron llamadas la delantera Ingrid Guerra y la defensora Stefanía Perlaza, mientras que del subcampeón convocaron a Daniela Garavito.

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El América aportará tres caras: la arquera Natalia Giraldo, la defensa Carolina Arias y la volante Mariana Muñoz. Kelly Ibargüen es el único aporte de los equipos antioqueños.