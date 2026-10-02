¿Hay que tocar el IVA? Consejo Privado de Competitividad pide revisar el impuesto para enfrentar déficit fiscal

Colombia enfrenta el reto de corregir sus finanzas públicas sin frenar la inversión ni el crecimiento económico. En ese escenario, el Informe Nacional de Competitividad 2026-2027 plantea cambios tanto por el lado del gasto como de los ingresos. El documento, presentado por el antiguo Consejo Privado de Competitividad (CPC), ahora bajo la identidad de Colombia Compite, propone una hoja de ruta para 2026-2030 y señala cuatro frentes prioritarios: finanzas públicas, sistema de salud, sector minero-energético y reducción de barreras regulatorias. Puede leer: “Se necesita una acción creíble para reducir los desequilibrios fiscales”: FMI inicia evaluación de la economía colombiana En materia fiscal, plantea reducir el gasto estatal que no genere resultados, revisar componentes del sistema de protección social y del Sistema General de Participaciones, y modificar la estructura tributaria para aumentar el recaudo y disminuir cargas sobre la producción y la inversión. Sin embargo, para Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del CPC, los recortes de gasto no serían suficientes para corregir el desequilibrio actual. Entérese: Presupuesto 2027 recorta 40% la plata para subsidios a los más pobres: ¿qué programas pierden recursos? En declaraciones a Forbes Colombia, Maiguashca señaló que es necesario revisar gastos estructurales relacionados con salud, pensiones, subsidios y el Sistema General de Participaciones. Aunque respaldó la modernización del Estado y la reducción de gastos improductivos, advirtió que esa fuente no tendría por sí sola la magnitud necesaria para cerrar el desbalance fiscal. Por eso, puso el IVA entre las alternativas para aumentar los ingresos públicos. “En realidad la única fuente que tiene ese poder es el IVA”, afirmó Maiguashca a Forbes. Vea aquí: “La fiesta fue muy larga”: MinHacienda alerta que gasto de funcionamiento subió 86% y deuda 122% en el gobierno Petro La propuesta no contempla aumentar la tributación corporativa. Por el contrario, la presidenta del CPC considera conveniente reducir parte de la carga sobre el capital para estimular la inversión. Para compensar esos menores ingresos, plantea buscar fuentes alternativas de recaudo.

Colombia necesita más productividad para crecer

El desafío fiscal es solo una parte del diagnóstico de Colombia Compite. El informe también advierte sobre el bajo desempeño de la productividad, un factor que será cada vez más importante ante los cambios demográficos del país. Entre 2005 y 2025, la productividad total de los factores (PTF) restó en promedio 0,2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB, según cálculos basados en datos del Dane. En términos sencillos, la productividad mide cuánto se produce con los recursos disponibles. El resultado indica que durante esas dos décadas la economía colombiana creció principalmente por la incorporación de más trabajo y capital, y no por utilizarlos de una manera más eficiente. Le interesa: La deuda colombiana vuelve a encarecerse: el mercado exige tasas de hasta 12,7% para prestarle al Gobierno Esta dinámica tiene un límite. La transición demográfica reducirá progresivamente el crecimiento de la población en edad de trabajar y, hacia 2040, Colombia dependerá cada vez más de aumentar la productividad y la inversión para sostener su crecimiento. “Si en este momento no se convierte de verdad en una obsesión nacional el tema de la productividad y el tema de la inversión, no tenemos cómo. Ni siquiera vamos a poder crecer lo que crecimos en el pasado”, afirmó Maiguashca a Forbes. Para la presidenta del CPC, además, la productividad debe dejar de asociarse con la idea de exigirle a una persona que trabaje más. “Productividad es lo que nos libera tiempo, lo que nos permite ganar más ingresos, lo que permite mejorar nuestras vidas y tener ocio”, explicó. Según Maiguashca, esta agenda debe involucrar a las grandes empresas, los pequeños empresarios, los trabajadores por cuenta propia y las personas que permanecen en la informalidad.

Las propuestas para cambiar la estructura tributaria

El informe plantea ampliar la base tributaria mediante una declaración universal y evaluar de manera permanente los beneficios tributarios. Más noticias: “Recibí unas finanzas públicas en un estado lamentable”: De la Espriella culpa a Petro por crisis fiscal Colombia Compite señala que el recaudo pasó de representar entre 14% y 16% del PIB a comienzos de los años 2000 a 19,9% en 2024. La propuesta busca aumentar los ingresos públicos mientras se reducen cargas que afectan la producción y la inversión. En ese marco, la discusión sobre el IVA se suma a una revisión más amplia de la estructura tributaria.

Electricidad, empleo y regulación: otras prioridades

La hoja de ruta de Colombia Compite también incluye medidas para sectores estratégicos. En el sector eléctrico, propone reactivar la figura de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) para destrabar obras de generación y transmisión, además de establecer un licenciamiento ambiental proporcional al riesgo. En materia laboral, plantea esquemas de cotización proporcional y reglas claras para el trabajo en plataformas digitales. La organización también identifica el sector minero-energético y la reducción de barreras regulatorias como áreas prioritarias, junto con las finanzas públicas y el sistema de salud. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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