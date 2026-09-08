Con Atlético Nacional clasificados a cuartos de final, así está el cuadro de la Copa Betplay 2026

Una contundente victoria por 3-0 sobre el Deportivo Cali el pasado lunes 7 de septiembre en el Atanasio Girardot le dio a Atlético Nacional el pase a los cuartos de final de la Copa Betplay 2026. El duelo entre verdes fue a partido único como todos los compromisos de los octavos de final del torneo, esto debido al recorte del calendario por el terremoto que estremeció a Colombia el pasado 10 de agosto.
Con el triunfo verdolaga gracias a los goles de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez, Nacional se instaló en la instancia de los ocho mejores del torneo que une a los equipos de primera y segunda división en el fútbol colombiano. Los antioqueños se unen a Llaneros, equipo que ya estaba ubicado en los cuartos de final tras eliminar el pasado miércoles 2 de septiembre a Deportes Quindío en la tanda de penales.
Aún quedan por definir seis equipos que disputarán un pase a las semifinales del campeonato, que también podría tomar la medida de partido único en los cuartos de final para agilizar el calendario y que pueda concluir tanto Copa como Liga Betplay antes del 24 de diciembre. Nacional y Llaneros esperan rival, así está el cuadro: