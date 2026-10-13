Dictador de Corea del Norte Kim Jong-un exhibió misil Hwasong-20 que tiene capacidad para alcanzar a Estados Unidos

El líder norcoreano Kim Jong-un exhibió el misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-20, proyectil diseñado con la capacidad de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Lo hizo en el marco de las conmemoraciones por el aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. Allí, Jong Un encabezó la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional.

En las imágenes difundidas por la agencia oficial KCNA se mostró una extensa muestra armamentística desarrollada bajo la gestión del líder norcoreano, la cual abarca desde drones de combate y reconocimiento hasta sistemas navales y misiles de diversos alcances.

Sin embargo, el Hwasong-20 concentró la mayor atención de la exposición. Este proyectil estratégico destaca por utilizar tecnología de combustible sólido, lo que permite realizar preparativos de lanzamiento de manera sustancialmente más rápida en comparación con los misiles de combustible líquido tradicionales. Con un alcance estimado de 15.000 kilómetros, este misil está diseñado para portar múltiples ojivas nucleares.

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Según detalló Shin Jong-woo, secretario general del Foro de Defensa y Seguridad de Corea, las pantallas instaladas frente al lanzador mostraban esquemas de ojivas múltiples y proyecciones cartográficas cuyo alcance no solo cubre la totalidad del territorio continental estadounidense, sino que se extiende hacia zonas de Oriente Medio, Australia y Sudamérica.