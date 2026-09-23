Corte Constitucional elimina la excepción que permitía la tracción animal para actividades turísticas: ¿cuándo empieza a regir?

La Corte Constitucional declaró este miércoles, 23 de septiembre de 2026, la inexequibilidad de la expresión “actividades turísticas” contenida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021, con lo que se elimina la posibilidad de utilizar animales para halar vehículos destinados a servicios turísticos en Colombia.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena durante una sesión realizada en Bucaramanga, tiene alcance nacional y responde a una acción pública de inconstitucionalidad presentada por el Distrito de Cartagena el 15 de diciembre de 2025.