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Crew-13 llega a la Estación Espacial Internacional en el viaje más rápido de una cápsula estadounidense

Crew-13 reúne astronautas de Estados Unidos, Canadá y Rusia. La misión mantiene la cooperación internacional que caracteriza a la EEI, donde estadounidenses y rusos participan en la rotación del personal.

  • Llegan cuatro nuevos tripulantes a la Estación Espacial Internacional. FOTO: AFP
    Llegan cuatro nuevos tripulantes a la Estación Espacial Internacional. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 5 minutos
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Cuatro nuevos tripulantes llegaron el jueves a la Estación Espacial Internacional (EEI) para una estancia de aproximadamente seis meses.

Luego de poco menos de ocho horas de viaje, la tripulación de la misión Crew-13 se acopló a la EEI a las 23H16 GMT, confirmó la agencia espacial estadounidense, NASA.

Los estadounidenses Jessica Watkins y Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriatnikov partieron del estado de Florida, sureste de Estados Unidos.

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El viaje, de siete horas y 55 minutos, ha sido el más rápido con destino a la EEI hecho por una cápsula estadounidense, la Dragon “Grace” de SpaceX.

Los recién llegados flotaron hacia el interior de la estación espacial a través de un vestíbulo presurizado y se dirigieron a sus colegas en la Tierra a última hora del jueves.

“Estamos muy emocionados de estar aquí. Este es un lugar realmente especial”, dijo Watkins en la transmisión en vivo de la NASA. “Es increíble y un poco irónico pensar que el viaje para llegar aquí es tan corto, porque el camino que hemos recorrido para lograrlo ha sido largo”.

El canadiense Kutryk añadió que se siente “realmente muy bien” de representar a su país. Espero “tener una buena misión después de dormir un poco. Eso es lo que voy a hacer ahora”.

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La duración de estos trayectos varía según cada misión, en especial por las distancias en el momento del despegue hasta llegar a la EEI, que orbita a unos 400 km de altitud. Los integrantes de la misión Crew-13 aseguran el relevo de cuatro astronautas de la misión previa: los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrei Fediaiev.

Habrá un periodo de transición de algunos días antes de que los miembros de la misión Crew-12 puedan volver a la Tierra. Su salida desde la EEI se prevé por ahora para el lunes como fecha más cercana, aunque puede evolucionar de acuerdo con las condiciones meteorológicas.

La Crew-13 inicialmente debía unirse a la EEI en septiembre, pero su despegue se aplazó por una fuga detectada en la cápsula. La EEI ha estado ocupada de manera permanente por más de 25 años y es uno de los últimos espacios de cooperación internacional entre estadounidenses y rusos, que aseguran la rotación del personal.

Sin embargo, se prevé que esta colaboración finalice hacia 2030, cuando la EEI sea retirada. A partir de entonces, las estaciones espaciales deberían entrar en una era más comercial, como ya ha pasado con los cohetes.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto tiempo permanecerá la misión Crew-13 en la Estación Espacial Internacional?
La tripulación de Crew-13 permanecerá aproximadamente seis meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).
¿Quiénes son los astronautas que integran la misión Crew-13?
La misión Crew-13 está integrada por los estadounidenses Jessica Watkins y Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriatnikov.
El regreso de los cuatro integrantes de Crew-12 está previsto inicialmente para el lunes, después de un periodo de transición con la nueva tripulación.
¿Por qué se retrasó el lanzamiento de la misión Crew-13?
El lanzamiento de Crew-13 se retrasó porque se detectó una fuga en la cápsula. La misión estaba prevista inicialmente para despegar en septiembre.
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