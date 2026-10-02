Crew-13 llega a la Estación Espacial Internacional en el viaje más rápido de una cápsula estadounidense

Cuatro nuevos tripulantes llegaron el jueves a la Estación Espacial Internacional (EEI) para una estancia de aproximadamente seis meses.

Luego de poco menos de ocho horas de viaje, la tripulación de la misión Crew-13 se acopló a la EEI a las 23H16 GMT, confirmó la agencia espacial estadounidense, NASA.

Los estadounidenses Jessica Watkins y Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriatnikov partieron del estado de Florida, sureste de Estados Unidos.

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El viaje, de siete horas y 55 minutos, ha sido el más rápido con destino a la EEI hecho por una cápsula estadounidense, la Dragon “Grace” de SpaceX.

Los recién llegados flotaron hacia el interior de la estación espacial a través de un vestíbulo presurizado y se dirigieron a sus colegas en la Tierra a última hora del jueves.

“Estamos muy emocionados de estar aquí. Este es un lugar realmente especial”, dijo Watkins en la transmisión en vivo de la NASA. “Es increíble y un poco irónico pensar que el viaje para llegar aquí es tan corto, porque el camino que hemos recorrido para lograrlo ha sido largo”.