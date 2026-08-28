Video | Cristiano Ronaldo lideró la victoria del Al Nassr y ya está a 22 goles de los 1.000

En un apretado partido en el Al-Awwal Park de Riad, el Al Nassr comandado por Cristiano Ronaldo recibió a Al Taawoun, equipo donde militó Roger Martínez en temporadas anteriores. El compromiso era clave para la confianza de los dirigidos por Ange Postecoglou, pero principalmente para “El Bicho”, quien fue criticado en los días previos al compromiso.
Los “Caballeros del Najd” iniciaron mal el compromiso, pues al minuto 11 Bassam Al Hurayji marcó el primero para la visita, silenciando el estadio y con las cámaras de la retransmisión enfocando a CR7. Antes de finalizar el primer tiempo, Samu Costa igualó las cosas para el Al Nassr.