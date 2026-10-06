“Faltó a su palabra”: Cristiano Ronaldo rompió silencio tras su salida de la Selección de Portugal y arremetió contra Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo habló sobre lo que motivó su salida de la concentración de la Selección de Portugal en Dinamarca, antes del partido por Nations League que se disputó el primero de octubre en Copenhague. El futbolista luso, ya en Arabia Saudita, entrenando con el Al-Nassr, escribió una carta enviada a la prensa portuguesa en la que contó las razones de su decisión.

“El seleccionado nacional faltó a su palabra”, aseguró Cristiano, de 41 años, después de explicar que Jorge Jesus, en la rueda de prensa previa al duelo ante los daneses, no dijo lo que le prometió el día anterior en una charla que tuvieron en el hotel y en la que estuvo presente Simao Coutinho, director deportivo del Al-Nassr.