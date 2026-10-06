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“Faltó a su palabra”: Cristiano Ronaldo rompió silencio tras su salida de la Selección de Portugal y arremetió contra Jorge Jesus

El futbolista portugués, de 41 años, envió una carta extensa a la prensa portuguesa en la que explicó las razones de su abandono de la concentración del equipo.

  • El futbolista portugués Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de su país. Además, es el máximo goleador de su historia. Foto: Cristiano Ronaldo
    El futbolista portugués Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de su país. Además, es el máximo goleador de su historia. Foto: Cristiano Ronaldo
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 48 minutos
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Cristiano Ronaldo habló sobre lo que motivó su salida de la concentración de la Selección de Portugal en Dinamarca, antes del partido por Nations League que se disputó el primero de octubre en Copenhague. El futbolista luso, ya en Arabia Saudita, entrenando con el Al-Nassr, escribió una carta enviada a la prensa portuguesa en la que contó las razones de su decisión.

“El seleccionado nacional faltó a su palabra”, aseguró Cristiano, de 41 años, después de explicar que Jorge Jesus, en la rueda de prensa previa al duelo ante los daneses, no dijo lo que le prometió el día anterior en una charla que tuvieron en el hotel y en la que estuvo presente Simao Coutinho, director deportivo del Al-Nassr.

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