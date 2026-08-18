Por el terremoto, se restringe el paso al mirador del Cristo del Páramo en Sonsón

El ingreso al Cristo del Páramo de Sonsón, uno de los monumentos patrimoniales del municipio, permanece prohibido debido a los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según informó el Periódico El Páramo, la Alcaldía restringirá el acceso mientras se realizan las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de visitantes y habitantes.

El sitio es uno de los principales atractivos turísticos y religiosos del municipio. El monumento de Cristo, construido en bronce e inaugurado en 1933, está ubicado a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, en la cima de la cordillera Central, y se encuentra aproximadamente a nueve kilómetros del casco urbano.

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La restricción hace parte del balance de afectaciones que dejó el sismo en Sonsón. De acuerdo con el alcalde, las inspecciones realizadas por ingenieros de la Administración Municipal y organismos de socorro identificaron daños en cinco edificios administrativos, dos iglesias y dos centros históricos, entre estos el cementerio y el Cristo del Páramo.

El Coliseo municipal fue uno de los escenarios con mayores afectaciones, luego de que parte de su cubierta colapsara. También fueron reportadas afectaciones leves en seis sedes educativas rurales y cuatro colegios.