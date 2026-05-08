Escándalo: operativo en cruceros de Disney deja 28 arrestados por pornografía infantil

Un operativo liderado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos abordó cinco cruceros, incluido un crucero de Disney, y terminó en la detención de 28 trabajadores vinculados a delitos de material de explotación sexual infantil. La intervención se llevó a cabo en el puerto de San Diego, California, los agentes federales abordaron un total de ocho embarcaciones turísticas atracadas en el puerto.
La agencia federal confirmó que 27 de los 28 sujetos estaban presuntamente implicados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material sexualmente explícito infantil. Como consecuencia, las visas de los involucrados fueron canceladas y se inició su proceso de deportación a sus países de origen “la CBP canceló sus visas y estos criminales están siendo expulsados de nuestro país”, declaró un portavoz de la entidad.
Entérese: En promedio, seis menores de edad fueron víctimas de explotación sexual cada día en la última década en Colombia