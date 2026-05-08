Escándalo: operativo en cruceros de Disney deja 28 arrestados por pornografía infantil

Un operativo liderado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos abordó cinco cruceros, incluido un crucero de Disney, y terminó en la detención de 28 trabajadores vinculados a delitos de material de explotación sexual infantil. La intervención se llevó a cabo en el puerto de San Diego, California, los agentes federales abordaron un total de ocho embarcaciones turísticas atracadas en el puerto. La agencia federal confirmó que 27 de los 28 sujetos estaban presuntamente implicados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material sexualmente explícito infantil. Como consecuencia, las visas de los involucrados fueron canceladas y se inició su proceso de deportación a sus países de origen “la CBP canceló sus visas y estos criminales están siendo expulsados de nuestro país”, declaró un portavoz de la entidad. Entérese: En promedio, seis menores de edad fueron víctimas de explotación sexual cada día en la última década en Colombia

Aunque inicialmente se especuló en redes sociales con redadas migratorias, las autoridades confirmaron que el operativo se enfocó específicamente en delitos de explotación sexual, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la CBP, los detenidos son de las siguientes nacionalidades, veintiséis ciudadanos de Filipinas, un ciudadano de Portugal y un ciudadano de Indonesia.

Entre las naves mencionadas en los reportes se encuentran el Disney Magic y el Disney Wonder, este último conocido por sus rutas hacia México desde la bahía de San Diego.

Esta fue la respuesta de Disney Cruise Line luego del operativo federal en sus cruceros

Entre las embarcaciones mencionadas en los reportes figuran el Disney Wonder y el Disney Magic. Un portavoz de Disney Cruise Line, dió una declaración, conocida por la revista Variety, asegurando que mantienen una política de “tolerancia cero” ante este tipo de conductas y que han colaborado plenamente con la investigación federal.

La compañía precisó que la mayoría de los arrestados no pertenecían directamente a su línea de cruceros, pero aquellos que sí eran empleados fueron despedidos de inmediato. “Tenemos una política de tolerancia cero para este tipo de comportamiento y cooperamos plenamente con las fuerzas del orden. Aunque la mayoría de estas personas no eran de nuestra línea de cruceros, las que sí lo eran ya no forman parte de la compañía”, dijo la vocera de Disney Cruise Line a The California Post. Le puede interesar: Aproveche el dólar barato: viajar a EE. UU. y conocer Disney cuesta 14% menos desde Colombia

Disney Cruise Line aseguró que colaboró con las autoridades federales tras el arresto de trabajadores vinculados a un operativo por explotación sexual infantil. Foto: redes sociales Disney Cruise

El operativo generó escenas de tensión e incertidumbre entre los viajeros, quienes presenciaron cómo los agentes federales escoltaban a los empleados esposados fuera de los barcos, incluso, antes de que las autoridades revelaran que las capturas estaban relacionadas con presuntos delitos de explotación sexual infantil, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes cuestionaron los operativos realizados en los cruceros de Disney. Según informó el diario New York Post, estos colectivos también denunciaron la detención de cuatro tripulantes del crucero MV Zaandam, de la línea Holland America.