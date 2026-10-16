Casi 600 integrantes de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje que terminó con 72 capturados

Con el fin de desarticular las bandas criminales de Barranquilla y su área metropolitana, se llevó a cabo la Operación Blindaje 360: sin tregua al delito. Esta ofensiva estuvo dirigida contra las fuentes de financiación de estas estructuras y contó con una importante participación articulada de la fuerza pública.

En total, fueron 587 integrantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional quienes emprendieron en la madrugada del viernes, 16 de diciembre, un operativo para combatir la comisión de delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, hurtos y disputas ilegales por el control territorial.

Según el informe final de las autoridades, la operación dejó 72 capturados, 50 diligencias de allanamiento y 17 armas de fuego incautadas. Los aprehendidos tendrán que responder por presuntos delitos de concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

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La ofensiva se focalizó en golpear el accionar de cinco organizaciones delictivas con presencia en la región: el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños.