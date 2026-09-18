¿Le gustaría viajar al espacio? Es posible: este es el precio para hacerlo en 2027

El turismo espacial empieza a aparecer en los catálogos de viajes con precios que superan los $2.000 millones. Ctrip, una de las principales plataformas de viajes de China, comenzó a comercializar una experiencia de seis días que incluye un vuelo suborbital de Virgin Galactic previsto para 2027.
La oferta tiene un valor de US$760.000 por persona, que al convertirlo a una tasa cercana a $3.112 por dólar representa alrededor de $2.365 millones de pesos colombianos. Pero el pago no significa que el pasajero tenga una fecha de vuelo asegurada. La reserva debe ser confirmada posteriormente con Virgin Galactic, compañía que trabaja actualmente en los vehículos con los que espera volver a transportar turistas al espacio.
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