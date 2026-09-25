¡Brillante! Niña de seis años rompió récord mundial femenino del Cubo de Rubik

Se llama Lian Yunzhi y empezó a practicar con el famoso Cubo de Rubik a los cuatro años. Hoy domina más de 1.300 algoritmos, entrena hasta tres horas al día y puede resolver un cubo en poco más de cuatro segundos. Lian, conocida como ‘Zhizhi’, ya consiguió un lugar destacado en el mundo del Cubo de Rubik al establecer un nuevo récord mundial femenino en la modalidad 3x3. Lea también: Grandes ligas de Europa reclaman reformar la gobernanza de la FIFA: sigue el descontento Con una impresionante velocidad y precisión, la pequeña logró un promedio de 4.27 segundos después de completar cinco resoluciones durante un torneo oficial, una marca que demuestra el nivel de precisión y velocidad que ha alcanzado a una edad muy temprana.

‘Zhizhi’ domina más de 1.300 algoritmos

El desempeño de ‘Zhizhi’ es resultado de un entrenamiento constante. Su progresión también ha sido especialmente rápida. Apenas unos días antes de conseguir su nueva marca, había establecido otro promedio récord de 4.52 segundos.

El nuevo registro de 4.27 segundos representa una mejora de 25 centésimas respecto a aquella marca y confirma la evolución de la joven competidora. Entérese: Para el escritor Yuval Noah Harari, la IA podría ser “una gran psicópata manipuladora” Un video que circula en redes sociales y se ha viralizado en las últimas horas, muestra el recorrido de la menor, desde los entrenamientos diarios guiada por su padre, hasta los momentos en que compite y sorprende a sus amigos en la escuela con su agilidad mental. Un ejemplo de que el talento, cuando se acompaña de constancia y apoyo familiar, no tiene límite de edad.

Lian Yunzhi: la niña de seis años prodigio del Cubo de Rubik

El Cubo de Rubik, un rompecabezas mecánicotridimensional creado por el profesor húngaro Erno Rubik en 1974, es el juguete más vendido de la historia, con más de 450 millones de unidades despachadas, y esconde historias y datos fascinantes detrás de sus giros.

El cubo exige combinar memoria, reconocimiento de patrones, coordinación y velocidad para completar sus diferentes configuraciones. En el caso de Lian Yunzhi, su corta edad ha llamado especialmente la atención dentro de una disciplina en la que los competidores entrenan durante años para reducir sus tiempos. Con su nuevo registro, ‘Zhizhi’ continúa sorprendiendo en las competencias oficiales y demuestra cómo la práctica constante puede llevar a resultados extraordinarios incluso desde edades muy tempranas. En el caso de los hombres, el estadounidense Max Park, de 22 años, rompió en junio de 2023 el récord mundial armando un cubo de Rubik en 3,13 segundos en un evento celebrado en California. Con información de Colprensa - Vanguardia* Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas