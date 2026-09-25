¡Brillante! Niña de seis años rompió récord mundial femenino del Cubo de Rubik

Se llama Lian Yunzhi y empezó a practicar con el famoso Cubo de Rubik a los cuatro años. Hoy domina más de 1.300 algoritmos, entrena hasta tres horas al día y puede resolver un cubo en poco más de cuatro segundos.
Lian, conocida como ‘Zhizhi’, ya consiguió un lugar destacado en el mundo del Cubo de Rubik al establecer un nuevo récord mundial femenino en la modalidad 3x3.
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Con una impresionante velocidad y precisión, la pequeña logró un promedio de 4.27 segundos después de completar cinco resoluciones durante un torneo oficial, una marca que demuestra el nivel de precisión y velocidad que ha alcanzado a una edad muy temprana.