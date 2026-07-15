La inteligencia artificial ya no debe entenderse únicamente como una herramienta, sino como un agente capaz de tomar decisiones, crear y aprender. Esa es una de las principales advertencias que realizó el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, autor de Sapiens: de animales a dioses y Nexus, quien en una entrevista concedida a El País de España, que fue publicada esta misma semana, reflexiona sobre los riesgos que esta tecnología representa para la humanidad, la democracia y las relaciones humanas.
Harari sostiene que el mayor cambio es que la IA puede actuar con autonomía. A diferencia de tecnologías como un cuchillo o la energía nuclear, que dependen completamente de las decisiones humanas, explica además que la inteligencia artificial puede generar nuevas ideas, diseñar soluciones inéditas e incluso tomar decisiones en campos como las finanzas, la ciencia o la industria militar. Advierte que, en los próximos años, podría llegar a administrar sistemas financieros de una complejidad que los propios seres humanos no alcanzarían a comprender.