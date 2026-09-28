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Estas son las cuentas de ahorro que más pagan en Colombia: ofrecen hasta 13,5% E.A.

Los bancos y fintech compiten por el dinero de los ahorradores con bolsillos, alcancías y cuentas remuneradas. Banco AV Villas lidera con hasta 13% E.A., mientras RappiPay llega a 13,5% E.A. en una Bóveda a 540 días.

  • Los productos de ahorro remunerado permiten separar dinero para diferentes metas y recibir rendimientos por los recursos depositados. FOTO: MAGNIFIC
    Los productos de ahorro remunerado permiten separar dinero para diferentes metas y recibir rendimientos por los recursos depositados. FOTO: MAGNIFIC
Diario La República
hace 2 horas
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Los productos de ahorro remunerado se han convertido en una alternativa para los colombianos que buscan separar dinero para una meta específica y al mismo tiempo, obtener un rendimiento por los recursos que se mantienen en las cuentas de ahorro.

La oferta ya no se contra únicamente en los neobancos o fintechs, pues la banca tradicional también han incorporado bolsillos, alcancías y otras herramientas con rentabilidad.

Es por esto que el primer lugar de las entidades que ofrecen esta alternativa lo ocupa el Banco AV Villas, el cual da hasta 13% E.A. en sus bolsillos con rentabilidad. Pero al elegir entre las diferentes opciones, no solo se debe ver la tasa para tomar la decisión, sino también las condiciones para acceder al rendimiento.

En algunos casos se exige un monto mínimo, mientras que en otros la tasa depende del plazo, del saldo disponible, del tipo de cliente o de la vinculación con determinados productos. En la de AV Villas, se debe contar con un monto mínimo de $500.000 y sujeto al cumplimiento del plazo elegido.

Por rentabilidad, luego está Dale!, la cual ofrece una tasa de 10,5% E.A. en su solución de ahorro, que permite separar recursos según diferentes objetivos y tiene una inversión mínima de $1.

Ban100 ofrece entre 6,5% y 10,5% E.A., dependiendo de las condiciones del producto. Bancolombia alcanza 10,4% E.A. en su alternativa de inversión virtual, con una tasa que varía según el monto y el plazo.

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Lulo Bank subió rentabilidad de sus bolsillos

Lulo Bank aumentó la rentabilidad de sus Bolsillos, con tasas de hasta 9,50% E.A. para clientes Lulo y 10% E.A. para usuarios Lulo PRO. En los bolsillos flex, el rendimiento pasó de 7,50% a 9,50% para clientes y de 9,25% a 10% para PRO.

También subieron las tasas de los bolsillos programados a 60 y 90 días, con rendimientos de hasta 10% E.A.

Las nuevas condiciones están aplicando desde el 10 de septiembre, en un contexto de inflación anual de 6,24% en agosto y una tasa del Banco de la República de 12%. Según Lulo Bank, el ajuste busca ofrecer mayores rendimientos.

En los bolsillos programados, la tasa depende del plazo elegido. Financiera Juriscoop y Banco Falabella ofrecen hasta 10% E.A., este último a través de su alcancía digital. Banco W maneja tasas entre 6,5% y 10% E.A., según el producto y sus condiciones.

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A esta oferta se suma Banco Finandina, con una alternativa FlexDigital que alcanza 10% E.A. y puede abrirse sin monto inicial. El producto funciona como una cuenta de ahorro, pero incorpora características propias de los bolsillos remunerados, entre ellas el abono de los rendimientos y la posibilidad de realizar operaciones desde canales digitales.

Luego están las tasas por debajo de 10%. Banco Caja Social llega a 9,75% E.A. en su alcancía digital, Banco Popular y Banco de Occidente ofrecen 9,5% E.A., luego está Nu, que ofrece 9,25% E.A. en sus Cajitas, mientras que RappiPay alcanza 9% E.A. en sus bolsillos.

Además, este mes la entidad lanzó una Bóveda a 540 días con una tasa de 13,5% E.A., pero en este caso funciona más como un CDT que como un bolsillo.

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Paolo Di Marco, CEO de RappiPay, afirmó que la propuesta busca mantener el acceso a los recursos cuando los usuarios lo necesiten. “Y, sobre todo, con la tranquilidad de poder disponer de su plata cuando la necesite, directamente desde la app”, señaló.

En el rango de 8%, BBVA ofrece hasta 8,5% E.A., mientras que Daviplata y Davivienda llegan a 8,25% E.A.. Itaú y Banco Unión ofrecen hasta 8% E.A. y finalmente, Confiarcoop registra una rentabilidad de 0,46% E.A. en su alternativa de ahorro digital.

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