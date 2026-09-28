Gobierno ofrece $3.000 millones por alias Pinocho, líder de Los Pachenca: “le estamos respirando en la nuca”

El presidente Abelardo De la Espriella lanzó un nuevo ultimátum contra alias Pinocho, señalado líder de Los Pachenca, y anunció una recompensa de $3.000 millones por información que permita ubicarlo.
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La declaración se produjo durante la ya habitual alocución presidencial del domingo, en la que el mandatario entregó un balance de las operaciones adelantadas contra esta estructura, que la semana pasada protagonizó acciones de intimidación contra habitantes y comerciantes de Santa Marta y Riohacha.
“Difundimos en esta operación más de 5.000 volantes de recompensas para ubicar a alias Pinocho. Estamos dando 3.000 millones por ese bandido”, aseguró el presidente.