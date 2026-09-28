Dólar abrió este lunes al alza y ya toca los $3.320 en Colombia: petróleo, inflación y Fed mueven al mercado

El dólar seguía a la defensiva el lunes, aunque se situaba cerca de su máximo de dos meses, ya que el enfrentamiento entre EE.UU. e Irán siguió impulsando alza los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos, mientras los inversores esperaban una semana repleta de datos para obtener más pistas sobre la inflación y la política monetaria del banco central. La divisa abrió al alza en $3.313,47, lo que representa un aumento de $6,61 por debajo de la TRM que se ubicó en $3.306,86. La jornada abrió en un mínimo de $3.310 y un máximo de $3.320. Le puede interesar: Dólar sigue subiendo en Colombia: abrió en $3.358 y tocó máximos desde julio

Las razones

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, bajaba ligeramente hasta 101,12, pero aún así se encaminaba hacia una subida de 1,7% este mes, su mejor resultado desde junio. Los riesgos relacionados con el suministro energético y los sólidos fundamentos económicos de EE.UU. han avivado los temores inflacionistas y han llevado a los operadores a descontar una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal, mientras que el incesante aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo también ha respaldado al dólar. “El dólar podría sobrevalorarse a corto plazo si persisten las tensiones en el mercado energético y los riesgos de inflación siguen aumentando”, dijo Sim Moh Siong, estratega de divisas de OCBC. Añadió que la hipótesis base del banco sigue siendo una moderada recuperación del dólar de aquí a finales de año. Lea más: ¿Se acaba el dólar barato en Colombia? Estas son las razones de la disparada del precio

Petróleo

El crudo Brent subía más de 4% el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó un acuerdo de paz propuesto por Irán para resolver el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. A las 1017 GMT, los futuros del Brent ganaban US$4,31, o 4,13%, a US$108,63 por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban US$4,12, o 4,17%, a US$96,21. “Los precios del petróleo parecen haber repuntado tras el rechazo del presidente Donald Trump a la propuesta de paz de Irán”, afirmó Hamad Hussain, de Capital Economics. Conozca también: Dólar en Colombia regresó a la línea de los $3.300 y toca niveles que no veía desde julio Irán anunció una propuesta de paz la semana pasada en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, afirmando que fue transmitida a Washington a través de mediadores qataríes. Donald Trump rechazó el sábado el plan, pero indicó a Axios en una entrevista telefónica el domingo que espera que sus negociadores mantengan más conversaciones esta semana. “Aunque el aumento del flujo petrolero a través del estrecho de Ormuz está aliviando en parte la presión alcista sobre los precios, la situación general es que el mercado del petróleo sigue en déficit”, indicó Hamad Hussain. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: