Carlos Carrillo y Daniel Briceño no se bajaron de “farsante” y “dolido”; ¿por qué el agarrón?

El representante a la Cámara Daniel Briceño (Centro Democrático) y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, protagonizaron una fuerte discusión durante un debate transmitido en redes sociales. Allí, el exfuncionario hizo señalamientos relacionados con el manejo de las redes sociales y la actividad política. El enfrentamiento —que se presentó en un programa de la revista Semana— comenzó cuando Carrillo cuestionó la relevancia de los resultados electorales de Briceño como argumento para participar en determinadas discusiones políticas. El congresista obtuvo la votación más alta de las últimas elecciones parlamentarias, con 264.838 votos. Le puede interesar: La directora del Bienestar Familiar denunció en Fiscalía amenazas en su contra por redes sociales. En medio de sus intervenciones, afirmó que la presencia digital del representante estaría siendo impulsada por cuentas automatizadas o perfiles falsos. El exfuncionario aseguró, además, que tendría identificadas algunas de las cuentas que presuntamente contribuyen a aumentar la difusión de las publicaciones de Briceño. “Puede decir que tiene los votos, lo que quiera. Entonces, según eso, no podría debatir con Iván Cepeda porque él sacó más de 12 millones de votos; ese es un argumento peregrino. Usted se hizo famoso por esos agentes artificiales que le amplifican las métricas”, apuntó el exfuncionario.

También lanzó críticas contra el representante y su entorno político, al que vinculó con estrategias de agitación enseñadas, según él, desde España y Argentina. “Usted es una farsa, como lo es todo su grupo de agitadores entrenados por los españoles y argentinos”, agregó. Sin embargo, Carlos Carrillo no presentó ninguna prueba de las acusaciones que le hizo al parlamentario. Briceño respondió señalando que cuenta con una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que respalda la validez de sus votos. A partir de ese argumento, sostuvo que su respaldo electoral constituye un hecho verificable y real y rechazó las afirmaciones relacionadas con el supuesto uso de bots en redes sociales. “Yo solo tengo una resolución del CNE que dice que mis votos son reales, eso es lo único que puedo decir acá”, contestó Briceño.

Durante el intercambio, el representante también hizo referencia a Leonidas Name y planteó cuestionamientos sobre eventuales vínculos políticos relacionados con la UNGRD. Sus declaraciones provocaron una nueva reacción de Carrillo, quien le pidió presentar hechos concretos y cuestionó que formulara señalamientos sobre terceros sin sustento judicial. “También es real que yo nunca me he aliado con algún Name para nombrarlo secretario general y que después hiciera campaña desde la UNGRD”, agregó el representante en referencia a Leonidas Name, sobrino del expresidente del Senado, Iván Name, preso por el saqueo de esa entidad durante el gobierno Petro. La discusión volvió entonces al tema de las redes sociales. Carrillo insistió en que determinadas cuentas tendrían como propósito aumentar artificialmente el alcance de los mensajes del congresista y sostuvo que esa dinámica podría influir en la percepción de los ciudadanos. “¿El señor Leonidas Name tiene algún proceso? ¿Tiene alguna acusación de un delito? Usted es un chismoso creador de rumores, los cuales después amplifica un ejército de bots”, respondió.

Briceño negó nuevamente las acusaciones y desafió al exdirector de la UNGRD a presentar los nombres de las cuentas que supuestamente estarían detrás de esa supuesta estrategia. El congresista sostuvo que cualquier señalamiento sobre pagos para impulsar contenido mediante perfiles falsos debe estar acompañado de pruebas. “Carlos, no es una farsa, ahí están los votos. Envíeme el listado de los arrobas, pero lo único que yo puedo hablar es sobre realidades. Dicen que yo pago bots, tienen que probarlo, pero hay una sola realidad: los bots no votan, eso tienen que aceptarlo, aunque yo sé que les duele”, increpó el congresista. En uno de los momentos más destacados del agarrón, Briceño enfatizó que las cuentas automatizadas no participan directamente en las elecciones y defendió la legitimidad de los votos obtenidos en las urnas. Continúe leyendo: Wadith Manzur se quejó ante organismo internacional por no posesionarse como senador Carrillo, por su parte, mantuvo sus ataques con vehemencia —incluso interrumpiendo y no dejando hablar a su contradictor— y afirmó que el uso de cuentas que aparenten respaldo ciudadano podría generar una percepción equivocada entre los electores. Sin embargo, durante el debate no presentó públicamente pruebas que demostraran las acusaciones formuladas contra Briceño. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: