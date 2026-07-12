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Un bache dejó a David Alonso sin podio en el GP de Alemania de Moto2

La undécima salida del piloto colomboespañol, David Alonso, en Sachsenring, circuito del GP de Alemania, se vio truncada por una caída generada por un bache a 8 vueltas del final cuando peleaba por el podio. Iván Ortolá ganó la carrera

  • David Alonso cayó en la vuelta número 18 del GP de Alemania y no pudo dar pelea en el podio. FOTO: X AsparTeam
    David Alonso cayó en la vuelta número 18 del GP de Alemania y no pudo dar pelea en el podio. FOTO: X AsparTeam
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Sachsenring, el mítico circuito alemán, acogió la undécima fecha del Mundial de Moto2 en la temporada 2026. Al país europeo llegó David Alonso, una semana después de conseguir su primer triunfo en el año en Assen, la catedral del deporte motor en Países Bajos. Este domingo 12 de julio, el piloto colombiano largó en la octava posición y empezó a remar de forma correcta hasta posicionarse en la cuarta casilla a ocho vueltas del final, pero su impresionante manejo de carrera no fue suficiente contra el bache de la curva 3.

La competición de este domingo inició de la mejor forma para el motorista nacido en Madrid hace 20 años. Tras una buena demostración en entrenamientos libres donde registró el segundo mejor tiempo con 1m22s475, Alonso perdió un poco de confianza de cara a la carrera dominical cuando cayó al octavo puesto en la Qualy 2 del sábado 11 de julio en la pista de Hohenstein-Ernstthal, Sajonia, Alemania.

Se califica un excelente arranque dominguero para David porque en la largada se hizo con dos posiciones, pasando desde el 8° lugar hasta el 6° y en el segundo giro superó al líder del campeonato, el español Manu González, quien permanecería detrás del número 80 del Aspar Team hasta que se tuvo que retirar.

Con el paso de las vueltas, los cinco primeros de adelante no se movieron hasta la decimoséptima vuelta, donde el corredor colomboespañol se hizo grande en el adelanto, tal como en Países Bajos hace una semana. Su víctima esta vez fue Senna Agius, manteniendo un ritmo de 1m23s467 por vuelta, por lo que era cuestión de tiempo pasar de ese cuarto lugar al podio.

La estrategia del Aspar Team con Alonso y Dani Holgado estaba funcionando a la perfección. Sosteniendo la velocidad y confiando en la calidad de las llantas Pirelli, se preveía su mejor rendimiento para los últimos pasos por el óvalo de Sachsentring, sin embargo, ni el equipo español ni el campeón de Moto3 en 2024 se percataron de la imperfección de la pista en la curva y, en la vuelta 18, David Alonso cayó al asfalto.

El susto fue leve, Alonso se paró, más con adrenalina para sobrevivir que otra cosa, esto debido a que terminó postrado cerca del piano de esa curva, por lo que tuvo que reaccionar rápido para evitar que otro piloto se lo llevara por delante. El traspié del cafetero no fue el único, durante la carrera existieron tres banderas amarillas tras los desplomes de Aron Canet y Celestino Vietti. Durante el recorrido, varias motocicletas vieron afectada su adherencia en pista bajo los 41 grados centígrados que se sentían en el asfalto.

En ese mismo lugar donde David Alonso vio cómo se le iba la carrera, Marc Márquez, piloto de Ducati en MotoGP y conocedor como pocos de la ruta teutona, cayó en los entrenamientos libres del pasado viernes 10 de julio, así que “El Rayo” no fue el único afectado por el bache que seguramente será revisado por la organización del evento.

Ortolá, dominador de punta a punta

La Moto2 en Alemania 2026 tiene un solo nombre, Iván Ortolá. El piloto español del QJmotor, registró un tiempo de 35m00s119 para quedarse con la carrera tras ser ampliamente dominador en los entrenamientos libres y la Qualy, lo que asignó al ibérico como el poleman para el domingo. Es su segunda victoria tras la conseguida el pasado 28 de junio en Brno, circuito de República Checa. El podio fue oriundo de España al 100%, pues en segundo lugar terminó Dani Holgado y en tercer puesto Izán Guevara.

El líder del Mundial es Manuel “Manugas” González con 195,5 puntos. David Alonso es cuarto 79,5 puntos del peninsular. La próxima fecha de competición será en el fin de semana del 7 al 9 de agosto en el Gran Premio de Gran Bretaña que se llevará a cabo en el histórico circuito de Silverstone tras el parate de vacaciones.

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¿Por qué se cayó David Alonso en el Gran Premio de Alemania de Moto2 2026?
David Alonso se cayó en la vuelta 18 cuando marchaba en la cuarta posición debido a un bache o imperfección en la curva 3 del circuito de Sachsenring. La noticia señala que esa irregularidad también afectó a otros pilotos durante el fin de semana y que la organización probablemente revisará esa zona de la pista.
¿Cómo queda David Alonso en la clasificación del Mundial de Moto2 tras el GP de Alemania?
Después de esta carrera, David Alonso continúa en la cuarta posición del campeonato. El líder sigue siendo Manu González con 195,5 puntos, mientras que la noticia indica que Alonso se encuentra a 79,5 puntos del primer lugar.
¿Quién ganó el Gran Premio de Alemania de Moto2 2026 y cómo quedó el podio?
Iván Ortolá ganó la carrera tras liderarla de principio a fin. El podio lo completaron Dani Holgado en la segunda posición e Izán Guevara en la tercera, conformando un podio integrado completamente por pilotos españoles.
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