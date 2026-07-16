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La Feria de las Flores 2026 tendrá más de 120 eventos gratuitos; encuéntrelos aquí

El evento, que celebra la tradición regional, se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto.

  • La Feria de las Flores empieza el viernes 31 de julio con el tradicional concierto inaugural en el sector del Obelisco. FOTO El Colombiano.
    La Feria de las Flores empieza el viernes 31 de julio con el tradicional concierto inaugural en el sector del Obelisco. FOTO El Colombiano.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Ya está todo listo para una nueva edición de la Feria de las Flores, que se celebrará entre el viernes 31 de julio y el domingo 9 de agosto. Bajo el lema, “Medellín te quiere y florece para ti”, la feria quiere ser un regalo para acercar a ciudadanos y visitantes con las raíces y la tradición antioqueña.

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La presentación oficial tuvo lugar en la Placita de Flórez, epicentro de las tradiciones antioqueñas, hasta allá llegó el alcalde Federico Gutiérrez, la mañana del jueves, para dar a conocer la programación de la feria.

“Ya se viene la Feria de las Flores. El 31 de julio arrancamos con nuestro concierto inaugural tradicional en el sector de Obelisco y terminaremos como siempre con el gran Desfile de Silleteros. Esta es la edición 69, nos vamos preparando para la del año entrante que es la número 70. Yo quiero invitar a toda la gente de Medellín a que disfrutemos esta feria a que estemos con nuestras familias, con nuestros amigos, a que siempre estemos del lado de nuestras tradiciones. Quiero invitar a toda la gente de Colombia a que se venga para Medellín, y a quienes viven por fuera y que llevan años de no venir a Colombia, para que vengan y visiten a sus cercanos”, dijo el alcalde.

Esta edición de la feria, que tendrá más de 120 actividades en el espacio público con entrada libre, busca que los ciudadanos vivan de primera mano la relación fundamental entre Medellín y Santa Elena, reconociendo que ambas hacen parte de un mismo territorio que florece gracias a las personas, las costumbres de los ancestros y los saberes transmitidos por generaciones para preservar el legado de la ruralidad.

A partir del lunes 20 de julio, la Administración Distrital entregará 14.000 pases dobles para algunos de los desfiles incluidos en la programación. En los próximos días se darán a conocer los canales correspondientes para la participación ciudadana en el sorteo.

Dentro de la programación se destacan el Desfile de Chivas y Flores y la tradicional rodada Feria al Ritmo de Bicicleta, que se llevará a cabo el sábado 1 de agosto; la tercera edición de Avenida Primavera, que será el domingo 2; el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos el viernes 7 y Héroes de la Patria el sábado 8.

Este año, las Plazas de Flores estarán ubicadas en Parques del Río, Ciudad del Río (MAMM) y, por primera vez, en el Parque de los Deseos, con programación durante los 10 días de feria. Por su parte, las actividades con acceso libre para niñas, niños, adolescentes y familias se desarrollarán en Zona que Suena, ubicada en el Parque Norte, durante el primer fin de semana.

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Además habrá una nutrida agenda con 21 tablados que llegarán a las 16 comunas y los cinco corregimientos para llevar lo mejor de la música regional y nacional. El Parque Cultural Nocturno presentará un espectáculo musical con una temática cada noche, las funciones se realizarán el 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de agosto en Plaza Gardel, en el aeropuerto Olaya Herrera. En ese mismo escenario será el Festival Nacional de la Trova Ciudad de MedellÍn, el jueves 6 de agosto, donde se elegirá al Rey o Reina de la Trova. Las semifinales se realizarán los dÍas 31 de julio y 1 de agosto en el Parque de los Deseos.

Entre los artistas invitados se cuentan John Alex Castaño, Fernando González, El Combo de las Estrellas, El Tropicombo, Elder Dayan, Los Hermanos Aicardi, Billos Caracas Boys, Felipe Peláez, Jorge Celedón, Francy, Arelys Henao, Ricarena, Piso 21, Óscar Monsalve ‘Risaloca’ y la Red de Músicas de Medellín, entre otros.

Habrá de todo. Desfile de Silleteritos, Festival de Sancochos en Santa Elena, Caminata Canina y de Mascotas, las Fondas de Mi Tierra, y Florecer: orquídeas, naturaleza y tradiciones, en el Jardín Botánico, entre otras.

Con los años, la Feria de las Flores se ha consolidado como uno de los motores económicos más potentes de la región. Para esta edición, el Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín proyecta la generación de 17.200 empleos, entre directos e indirectos, en sectores como turismo, logística, comercio, transporte. Se espera una ocupación hotelera cercana al 85 %, la llegada de alrededor de 65.000 turistas nacionales e internacionales por control migratorio en los aeropuertos y cerca de 300.000 visitantes adicionales que ingresarán a la ciudad a través de las terminales de transporte.

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“Estamos esperando una derrama económica de alrededor de 60 millones de dólares, es decir, unos $240.000 millones que se mueven en la economía, y ¿dónde queda esa platica? En los taxistas, en los venteros ambulantes, en la gente que tiene un bar o un restaurante, que tiene un comercio. Eso a mí me encanta porque es la posibilidad de que haya más empleo para nuestra gente”, indicó el mandatario local.

Un desfile para todos

El emblemático Desfile de Silleteros, el evento cumbre de la feria, que celebra 69 años de historia, tendrá un recorrido de 2.5 kilómetros y contará con la participación de más de 530 silleteros y silleteras, quienes son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Adicionalmente, el evento contará con la participación de silleteros neurodiversos, con la presencia de 10 niñas, niños y jóvenes del proceso Silleteando Ando, de la Corporación de Silleteros de Santa Elena (Cosse).

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¿Cuándo será la Feria de las Flores de Medellín y cuáles son sus fechas principales?
La Feria de las Flores se realizará del viernes 31 de julio al domingo 9 de agosto. Comenzará con el concierto inaugural en el sector del Obelisco y finalizará con el tradicional Desfile de Silleteros.
¿Qué actividades gratuitas habrá durante la Feria de las Flores?
La Feria contará con más de 120 actividades gratuitas en el espacio público. Entre ellas habrá tablados musicales, Plazas de Flores, el Festival Nacional de la Trova, el Desfile de Chivas y Flores, la rodada Feria al Ritmo de Bicicleta, la Avenida Primavera, la Caminata Canina y de Mascotas, el Festival de Sancochos y eventos familiares en diferentes puntos de Medellín.
¿Cómo conseguir pases para los desfiles de la Feria de las Flores?
La Alcaldía entregará 14.000 pases dobles para algunos desfiles. El sorteo se hará por vía telefónica. Los números se darán a conocer a partir del 20 de julio.
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