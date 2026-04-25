En el día de su cumpleaños, David Alonso clasificó en el sexto lugar para el GP de España: ¿cuándo y cómo ver la carrera?

A pesar de la caída que sufrió en los entrenamientos del pasado viernes 24 de abril, David Alonso consiguió acentuarse en los 10 mejores tiempos registrados, lo que le permitió pelear este sábado 25 de abril, el día de su cumpleaños número 20, por la Pole Position. La Q2 (clasificación final) empezó con un envalentonado arranque por parte del piloto australiano Senna Agius; sin embargo, en la vuelta número 3 apareció el colombo-español David Alonso, quien marcó la vuelta más rápida hasta ese momento de la carrera: 1:39.368. Alonso lideró la clasificación durante 5 minutos y 3 vueltas, pero no le alcanzó para quedarse con la pole, que consiguió el neerlandés Collin Veijer del equipo Red Bull KTM con 1:39.101, superando al colombiano por 0.267 milésimas, siendo el primer corredor de Países Bajos en hacerse con una pole en la categoría desde Wilco Zeelenberg en 1991.

Cabe destacar que la qualy tuvo varias caídas: Izan Guevara, Daniel Muñoz y Sergio García, los tres españoles que poco pudieron hacer frente a la húmeda pista. David Alonso logró mantener la fricción con el asfalto; aunque tambaleó, no fue al piso. La carrera de Moto2 del GP de España está programada para este domingo 26 de abril a las 5:15 a.m. Con transmisión de ESPN 2 y Disney+. Lea también: Video | David Alonso sobrevive a brutal caída y se mete en la pelea en Jerez

Frenética y accidentada sprint en MotoGP

Posterior a la clasificación de Moto2, vino la carrera sprint de MotoGP. La categoría reina del motociclismo llegó a uno de los circuitos donde más fanáticos asisten, principalmente por ver a sus compatriotas españoles encabezados por Marc Marquéz. Se preveía que iba a ser una jornada con lluvia; sin embargo, durante las qualys de Moto3 y Moto2 no llovió sobre Jerez, pero a las motos de más cilindraje sí les tocó llevar a cabo la carrera bajo el agua. Durante la carrera, cayeron varios pilotos, entre ellos el propio Marc Márquez, su hermano Álex Márquez y el italiano Marco Bezzecchi. Al levantarse, Marc Márquez no hizo el recorrido protocolario hacia pits, sino que se cruzó por el pasto, una maniobra que aún no ha sido sancionada, pero es probable que pueda serlo. Al final, Marc Márquez aprovechó los errores de los demás y las entradas a pits temprano por la lluvia para hacerse con la sprint.