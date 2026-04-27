“Nos unimos como oposición o nos morimos”: habla Tomás Uribe tras cuestionar a Abelardo De la Espriella

Tomás Uribe Moreno, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y Lina Moreno, generó una fuerte polémica en las redes sociales este fin de semana debido a sus críticas y cuestionamientos hacia la campaña de Abelardo De la Espriella. En sus intervenciones, Uribe Moreno acusó al abogado de intentar fragmentar los sectores opositores al gobierno de Gustavo Petro. “Debilitar a la oposición es hacerle el juego a Petro. La matemática no miente. 35 % de los colombianos se identifican como izquierda, 25 % nos identificamos como derecha, el otro 40 % se identifican como independientes”, comentó el empresario colombiano que tiene negocios junto a su hermano Jerónimo. La denuncia fue realizada por Uribe Moreno a través de un video publicado este domingo en X, en el que detalló que la información le fue proporcionada por un alto ejecutivo vinculado a la campaña del abogado. Lea también: Cepeda y Paloma no paran de crecer, y Abelardo se mantiene en encuesta Invamer, ¿qué pasó con Fajardo y Claudia? En su mensaje, Uribe Moreno expresó su sorpresa por el origen de los ataques, destacando que estos provenían de alguien que, según sus palabras, ha respaldado públicamente el liderazgo político del fundador del partido Centro Democrático.

Asimismo, recordó los episodios de amenazas y hostigamientos que lo obligaron a abandonar el país en 2022. Precisamente, para hablar de esta polémica, EL COLOMBIANO se comunicó con Tomás Uribe, quien inició contando que su video responde a que “nos unimos como oposición o nos morimos”. Tomás Uribe lanza duras críticas contra la campaña de De la Espriella, calificándola de “desleal” y acusándola de hacerle el juego al presidente Petro al fragmentar la oposición. No se pierda: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas El empresario afirma tener pruebas de que la campaña paga a influenciadores para atacar a la oposición, a Álvaro Uribe y a su familia. “Lo primero es que un alto ejecutivo de la campaña en Antioquia, quien ocupa el segundo cargo más importante dentro de la campaña de De la Espriella, me confirmó la semana pasada, en presencia de un testigo, que la campaña está pagando a los influenciadores para atacar de manera desleal a la oposición. Lo segundo es que tengo el contrato que utiliza la campaña del señor Carlos Suárez para contratar a esos influenciadores”, le dijo Tomás Uribe a EL COLOMBIANO. No se pierda: Los últimos 100 días de Petro en Palacio: 65 ministros y 134 viceministros han pasado por el Gobierno Añadió que, para él, lo tercero y más importante, es que “aquí o nos unimos o nos destruimos. Ser desleales con la oposición equivale a hacerle el juego a Petro. Por eso, debemos unirnos todos, y la única persona con la capacidad de lograrlo, de unir a los negros, a los blancos, a los ricos, a los pobres, a los de derecha como yo y a los izquierdosos sensatos, es Paloma Valencia”. Señala también a Carlos Suárez, estratega digital de Abelardo, de “tener vínculos con Iván Cepeda y de haber participado” en un presunto “montaje relacionado con visitas a cárceles para obtener testimonios contra su padre”. ”Hay una información muy delicada de los vínculos de Carlos Suárez con Iván Cepeda y la participación de Carlos Suárez en el montaje que le hizo Iván Cepeda a mi papá, eso está siendo investigado por los doctores Lombana y Granados”, explicó Tomás Uribe. Lea también: Encuesta Invamer: 70% de la muestra es de estratos 1 al 3, ¿cómo incide en los resultados y qué lectura deja? Suárez, en otro mensaje publicado en X, le dijo a Uribe que “si el debate se va a centrar en apellidos, se está perdiendo el tiempo”.

Aclaró que no está en la discusión para “heredar tronos inexistentes ni para administrar lealtades familiares”, sino para debatir ideas y resultados. Considera que reducir todo a “dinastías” puede ser efectivo en redes, pero no sustituye propuestas ni responde a los problemas reales del país. En su opinión, “la política no se trata de quién grita más fuerte ni de quién acumula más adjetivos, sino de quién entiende mejor lo que necesita la gente”.

Más menciones de Tomás Uribe

Tomás Uribe, sobre Enrique Gómez, jefe de debate de Abelardo De la Espriella, reconoce que tiene “principios democráticos”, pero afirma que le falta “inteligencia emocional” para entender que la división pone en riesgo la democracia. Tomás Uribe ha descartado cualquier intención de formar parte de un futuro gobierno de Paloma Valencia y afirma que sus intereses siguen en el sector privado. No se pierda: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas “Actualmente trabajo en mis empresas. Operamos cinco centros comerciales en todo el país, y trabajo con mi hermano (Jerónimo Uribe) en La House, que es una empresa de inteligencia artificial para el sector inmobiliario”, dijo Uribe. Agregó frente a quienes lo cuestionan por sus distintos negocios: “Tienen todo el derecho de cuestionar, que esa es la belleza de una democracia libre, que uno puede cuestionar y pensar diferente, y que mientras que haya libertad, ellos podrán cuestionar y yo puedo seguir trabajando. El problema es que se nos acabe la libertad, así gana el heredero de las FARC, y por eso, como oposición, nos tenemos que unir, y la única que puede unirnos es Paloma”.

“No guardo resentimientos ni tengo reproches”: De la Espriella