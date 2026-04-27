Estos son los argumentos del alcalde Federico Gutiérrez para tumbar el nombramiento de Quintero como Supersalud

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante el Consejo de Estado una demanda con la que busca tumbar el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud. La acción, con la que se pide una medida cautelar que suspenda de inmediato la designación, fue radicada formalmente durante la mañana de este lunes 27 de abril ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. Además del alcalde, el recurso fue apoyado y firmado por los principales directivos de la red hospitalaria pública de Medellín: el director del Hospital General, Juan David Arteaga Flórez; la gerente de Metrosalud, Adriana Velásquez Arango; y la directora ejecutiva del Hospital Infantil Concejo de Medellín, Olga Cecilia Mejía Jaramillo. En contexto: Pese a sus líos con la justicia, Petro firmó el decreto que nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud Según planteó el Distrito en el recurso, este fue formulado con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema de salud de la ciudad, argumentando que Quintero no cumpliría siquiera con los requisitos que exige ese cargo.

Experiencia y estudios insuficientes: los argumentos de la demanda de nulidad contra Daniel Quintero

En primer lugar, la acción recordó que el manual de funciones del puesto de superintendente exige a quien lo ocupe conocimientos de riesgos en salud, gerencia pública, gestión integral de proyectos, políticas públicas en salud y un conocimiento profundo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resaltando que durante su carrera política Quintero ha sido funcionario solamente de entidades como Innpulsa, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y alcalde de Medellín, se planteó que las funciones de esos cargos para nada estarían relacionadas con la experticia que demanda dirigir la Superintendencia Nacional de Salud. Lea también: Se reanuda juicio: testimonio del bombero Misael Cadavid enredaría al exalcalde Daniel Quintero Asimismo, la Alcaldía señaló que en su formación académica Quintero registra un pregrado en Ingeniería Electrónica y una especialización en Finanzas. Los demandantes señalaron que, en un organismo técnico como la Superintendencia, se requiere una trayectoria profesional ligada intrínsecamente al sector de la salud, de tal forma que la vigilancia al sistema pueda realizarse de forma rigurosa.

Por esta razón argumentaron que la ausencia de dicho perfil no solamente desnaturalizaría la esencia técnica con la que fue pensado el cargo, sino que comprometería la estabilidad jurídica y operativa de ese ente. “Con base en lo anterior, se concluye que el señor Daniel Quintero Calle no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, por cuanto no cumple con los presupuestos de formación académica y experiencia profesional relacionada para ser Superintendente Nacional de Salud”, se planteó. Siga leyendo: Hasta murió un bebé en crisis de hospital en Medellín y el nuevo supersalud Quintero, siendo alcalde, miró para otro lado En la argumentación de esa presunta inhabilidad, se señaló también que, aun si se valiera el cargo de alcalde de Medellín como experiencia válida, los requisitos no serían suficientes. Sobre este tema, Gutiérrez argumentó que la naturaleza del cargo de alcalde, pese a tener el rol de primera autoridad policial y tener incidencia en el manejo de los hospitales de la ciudad, no sería suficiente, dado que ese rol se trata más de administración general y de coordinación interinstitucional, que de una vigilancia técnica como la que hace una superintendencia.