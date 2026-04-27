Estos son los argumentos del alcalde Federico Gutiérrez para tumbar el nombramiento de Quintero como Supersalud

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante el Consejo de Estado una demanda con la que busca tumbar el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud.
La acción, con la que se pide una medida cautelar que suspenda de inmediato la designación, fue radicada formalmente durante la mañana de este lunes 27 de abril ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Además del alcalde, el recurso fue apoyado y firmado por los principales directivos de la red hospitalaria pública de Medellín: el director del Hospital General, Juan David Arteaga Flórez; la gerente de Metrosalud, Adriana Velásquez Arango; y la directora ejecutiva del Hospital Infantil Concejo de Medellín, Olga Cecilia Mejía Jaramillo.
En contexto: Pese a sus líos con la justicia, Petro firmó el decreto que nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud
Según planteó el Distrito en el recurso, este fue formulado con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema de salud de la ciudad, argumentando que Quintero no cumpliría siquiera con los requisitos que exige ese cargo.