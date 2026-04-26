¿Y las prioridades? Críticas a Petro por mostrar celebración de su cumpleaños en plena ola de atentados

En un fin de semana de terror donde han ocurrido cinco atentados en el suroccidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro ha utilizado, como es habitual, sus redes sociales. En medio de la ola de violencia, sus publicaciones han llamado la atención y han despertado las críticas.
Los hechos violentos en Cali, Palmira y Jamundí en el Valle, La Plata en el Huila y, el más grave, la vía Panamericana a la altura de Cajibío, Cauca, han dejado hasta el momento alrededor de 20 muertos y varios heridos.
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Pérdida de vidas humanas, heridos, comunidades con temor, la fuerza pública asediada y daños materiales han sido el saldo de los atentados que han incluido ataques con explosivos e incineración de vehículos. Ante ese panorama, el pronunciamiento de un jefe de Estado y primer comandante de las Fuerzas Militares de un país toma relevancia por sus decisiones, información y solidaridad con las víctimas.