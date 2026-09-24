David Murcia se retractó de afirmaciones injuriosas contra De la Espriella: “el Gobierno anterior me ofreció ser gestor de paz”

David Murcia Guzmán, exdirector de cuestionada empresa DMG, se retractó de las acusaciones que formuló contra Abelardo de la Espriella durante la pasada campaña presidencial.

Murcia está recluido desde hace un mes en la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander), purgando una sentencia de 22 años por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.

En una misiva enviada a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal, se retractó de una serie de acusaciones esgrimidas el 12 de febrero de 2026, durante una entrevista radial.

En la conversación, dijo que De la Espriella, quien en el pasado fungió como su abogado contractual, se habría apropiado de manera irregular de unos honorarios y habría conspirado en los trámites legislativos para transportar una gruesa suma de dinero.

Tras lo sucedido, De la Espriella instauró una querella en su contra, que por reparto le correspondió a la citada Fiscalía local.

“El doctor De La Espriella en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso una suma de dinero destinada a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno. Estas afirmaciones, tal y como las formulé en su momento, no son ciertas y fueron recomendaciones de personas cercanas al Gobierno anterior”, advirtió en la carta.

En cuanto a los honorarios, advirtió que “correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó, en su momento, al grupo DMG Holding y en el ejercicio de mi defensa penal, sin que exista de su parte apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

Según su comunicado, “dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno Nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”.

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