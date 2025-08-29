“Estoy agradecido con el país”: Dayro Moreno habló tras su convocatoria a la Selección y así le respondieron en redes

A los 39 años, una edad en la que la mayoría de los futbolistas colombianos ya han colgado los guayos, el nombre de Dayro Mauricio Moreno Galindo volvió a resonar en una lista de convocados a la Selección Colombia, durante la tarde de este viernes 29 de agosto. El delantero, que cumplirá 40 el 16 de septiembre, fue la gran sorpresa en la convocatoria de 26 jugadores de Néstor Lorenzo para los dos partidos finales de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que tuvo un gran apoyo en redes por parte de los internautas. Le puede interesar: ¡Por fin! Dayro Moreno entre los convocados por Néstor Lorenzo para la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela

Dayro Moreno en sus inicios con Once Caldas. FOTO: Redes sociales y Once Caldas

Es un llamado que no muchos veían venir, especialmente después de ocho años de ausencia en la plantilla ‘Tricolor’. La última vez que vistió los colores de Colombia fue en septiembre de 2016, cuando el equipo le ganó 2-0 a Venezuela y sin jugar ningún minuto. El anuncio de su regreso no tardó en generar revuelo en todo el país, y el propio Dayro lo celebró con la euforia que lo caracteriza, a través de un corto mensaje en sus redes sociales oficiales, que generó emoción en todos sus seguidores. “¡Parceritos! Ahora sí vamos con toda, mi Selección Colombia”, escribió en su publicación, desatando la emoción entre sus seguidores y la expectación de la prensa. Pero no todo quedó, la noticia causó tanta emoción, que las llamadas a celular del jugador no pararon.

Y es que, según contó el mismo Dayro en los medios de comunicación, se dio cuenta de su llamado a la Selección cuando aterrizó en Bogotá luego del viaje que su equipo hizo desde la ciudad de Pasto, tras el partido del jueves en Copa Colombia 2025. La emoción de las personas y los hinchas fue tanta, que el mismo goleador reveló que “apenas tocamos tierra en Bogotá, todo el mundo me aplaudió”, destacando el gran apoyo de todas las personas que estaban de acuerdo con que el goleador histórico del FPC fuera convocado. “Estoy agradecido con el país, con toda la gente que me apoyó, la fuerza que estaba haciendo para que vistiera de nuevo la camiseta de mi país. Esto va a quedar para la historia, apenas tocamos tierra en Bogotá, todo el mundo en el avión me aplaudió”, relató Dayro en Saque Largo de Win Sports.

El goleador imparable del Once Caldas, el de la “vitamima”

Más allá de su edad y su larga ausencia, el llamado de Dayro Moreno tiene una justificación contundente: su impresionante momento goleador. Siendo capitán y referente del Once Caldas, el delantero ha demostrado que la edad es solo un número. En la actual Copa Sudamericana, es el máximo artillero con 8 goles en 11 partidos, una cifra que evidencia su olfato goleador. Pero sus números no se detienen ahí; en lo que va de 2025, Dayro acumula 23 goles y 3 asistencias en 37 partidos oficiales, elevando su cuenta personal a 370 anotaciones en toda su carrera. Con este registro, se consolida como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, logrando superar al goleador de la Selección Colombia (36), Radamel Falcao García.

Dos partidos, un solo objetivo: volver al Mundial

Con el regreso de Dayro como estandarte, la Selección Colombia se prepara para dos duelos decisivos. Primero, enfrentará a Bolivia el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. en el Metropolitano de Barranquilla. Para asegurar su cupo directo al Mundial sin depender de otros resultados, el equipo de Lorenzo, que es sexto en la tabla con 22 puntos, necesita al menos un empate. El segundo desafío será el martes 9, cuando visitará a Venezuela en Maturín en el mismo horario. Con la experiencia y el hambre de gol de Moreno, Colombia se ilusiona con sellar su clasificación al Mundial de 2026 y confirmar un nuevo capítulo en la leyenda del “parcerito” Dayro y de la selección en una nueva cita mundialista.

La impresionante reacción de los hinchas en redes sociales por la convocatoria de Dayro

Por medio de varias publicaciones, mensajes y hasta memes, los hinchas, internautas, junto con entidades en redes sociales expresaron todo su apoyo al llamado a la Selección Colombia de Dayro Moreno. El goleador, conocido por su polémica “vitamina” ha generado todo un “boom” en las diferentes plataformas digitales, donde no solo los hinchas del Once Caldas, sino de varios otros equipos del país, señalaron estar de acuerdo con el nuevo capítulo de Dayro en la ‘Tricolor’. Estos fueron algunas de las publicaciones y memes más relevantes en redes sociales.