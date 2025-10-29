Aunque descendió, el español se mantiene en el top 3 de los idiomas que más se hablan en el mundo, ¿y el inglés?

Los hablantes del español han crecido en 30 millones, alcanzando los 630 millones de personas en todo el mundo, lo que supone un 5 % más en un año, según datos del informe El español en el mundo, en su edición 2025, presentado en Madrid por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto al director académico de la institución, Álvaro García Santa-Cecilia y el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández.
Sin embargo, el español ha dejado de ser la segunda lengua nativa en el mundo, aunque ha superado por primera vez los 500 millones de hablantes nativos, alcanzando los 520 millones –460 millones en países hispanohablantes–.