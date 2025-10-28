Con clásicos y estrenos llega una nueva edición del Festival de Teatro Comfama San Ignacio

Con más de 120 artistas en escena y 9 países invitados vuelve el Festival de Teatro Comfama San Ignacio que se celebrará de sábado a sábado, del 1 al 8 de noviembre en diferentes teatros de la ciudad.
“En esta octava edición, buscaremos transformar lo cotidiano en un acto poético y confirmar que el teatro es, en esencia, un acto global de esperanza”, dicen desde el festival.
La programación incluye 25 obras, entre las cuales habrá tres producciones propias de Comfama que apenas se estrenan –El Mago de Oz, Todavía es primavera y En el corazón de los cuentos— montajes internacionales como Voyager, basada en el ensayo homónimo de la escritora Nona Fernández e interpretado por ella misma, ¿Puedes verme? (México), Medea (España) y Leonora Celcit (Argentina). Habrá teatro tradicional, teatro músical con la Orquesta de Malabares, payasos, circo en miniatura y danza con artistas de España, Chile, México, Uruguay, Argentina, Francia, Colombia, y por primera vez, de Suiza y Japón.
Las obras se estarán presentado en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Matacandelas, Casa Clown, el Teatro Popular de Medellín, el Pequeño Teatro, el Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno y en el Claustro (en el patio teatro, La Capilla y la Terraza del Zarzo). Habrá programación todos los días en todos los teatros, pues las obras se irán rotando entre los diversos escenarios.