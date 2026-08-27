De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de alias Calarcá fueron dados de baja en Guaviare

El presidente Abelardo de la Espriella informó este jueves, a través de su cuenta en X, que durante la madrugada la Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, pertenecientes a la facción del narcoterrorista alias Calarcá, en zona rural de El Retorno, Guaviare.

Según el reporte oficial, la acción incluyó un bombardeo de precisión y el posterior ingreso de comandos a la zona, con un balance preliminar de ocho integrantes de estas estructuras dados de baja, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de material de intendencia.